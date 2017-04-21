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21 Nisan 2017 Cuma
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    • Altınordu-Boluspor Maçından kısa kısa

    Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Boluspor karşısında bu sezon kalede ilk kez 17 yaşındaki Berke'ye forma verdi.

    21 Nisan 2017 Cuma 13:57
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    Altınordu-Boluspor Maçından kısa kısa

    Haber: Esra Öztürk

    İlk profesyonel maçına çıkma heyecanı yaşayan Berke'in adı son dönemde Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılıyordu.

    Kaleci Erce'yi kulübeye çeken Eroğlu, sakatlıktan çıkan Hasan Kabze'yi de yedek soyundururken, forvette bir kez daha genç Fatih ilk 11'de şans buldu. Kırmızı lacivertlilerde cezalı Arif'in yerine ön liberoda Oğulcan görev aldı. Cezası biten sağ bek Uğur da kulübede bekledi.

    Karşılaşmayı 98'i Boluspor taraftarı olmak üzere 387 biletli seyirci takip etti.

    Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu, müsabaka öncesi Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa'ya başarı diledi. Maçtan önce dün Tunceli'de meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

     

    Anahtar Kelimeler: Altınordu, Teknik, Direktörü, Hüseyin, Eroğlu

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