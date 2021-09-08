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Altınordu'da 10 futbolcu gitti, 5 futbolcu geldi

TFF 1. Lig'de geçen sezon Play-Off finali oynayan Altınordu, kadrosundaki 10 oyuncuyla yollarını ayırıp, dış transferde 5 takviye yaptı. İzmir ekibinin, başka transfer yapmayacağı öğrenildi.

Altınordu'da 10 futbolcu gitti, 5 futbolcu geldi


Haber: C. Kutay Aykan

Kadrosunu altyapısından yetişen genç isimlerle tamamlayan kırmızı-lacivertliler transfer defterini kapattı.

Furkan Çil, Ufuk Budak, Emre Nefiz, Sinan Osmanoğlu, Yiğithan Güveli, Kahraman Demirtaş, Oğulcan Ülgün, Yiğit Emre Çeltik, Metehan Mimaroğlu ve Erhan Erentürk'le yolları ayıran İzmir ekibi, Ali Dere, Anıl Arıcıoğlu, Kürşad Sürmeli, Volkan Fındıklı ve Rıdvan Koçak'ı kadrosuna kattı.

Bu arada evinde oynayacağı Bursaspor maçında ilk galibiyetini almayı hedefleyen Altınordu'da kırmızı kart cezalısı Muzaffer dışında eksik yok.

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