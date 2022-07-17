Altınordu'da futbolcular yeni sezon öncesi iddialı konuştu

Haber: Ceylan Beykoz

Metin Oktay Yerleşkesi’nde yapılan antrenmanın bitiminde kulübün medya ekibine konuşan Ahmet Dereli, "Çalışmalar çok güzel geçiyor. Yeni arkadaşlarımız katıldı. Onlara hoş geldin diyorum. Çok güzel bir takıma denk geldiler" dedi.

Yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getiren tecrübeli futbolcu, "Ben de bu sezon gollerimle ve asistlerimle takıma yardımcı olmak istiyorum. Geçen sezon bazı maçlarda sakatlığım nedeniyle forma giyememiştim. Şu an lige hazırım, sakatlığım tamamen geçti" diye konuştu.

Emirhan Emir: "Aile ortamımız devam ediyor"

Altınordu'nun genç kalecilerinden Emirhan Emir de yeni sezon çalışmaları hakkında şunları söyledi: "Yeni sezon hazırlıklarımız iyi gidiyor. Geçen seneki kadromuzun çoğu korundu. Aile ortamımız devam ediyor. Bu sezon hedefimiz şampiyonluk."

Altınordu'da futbolcular yapılan çalışmanın ardından bir gün izin yapacak.