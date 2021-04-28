Altınordu'da golcüler sustu

Spor Toto 1'inci Lig'de son 4 maçından sadece 2 puan çıkarabilen 6'ncı sıradaki Altınordu'da forvet oyuncuları kayıpları oynuyor. İzmir ekibi son 3 maçta rakip fileleri sadece 1 kez penaltıdan sarsabildi.

Altınordu'da golcüler sustu

Haber: Onur Akçelik

Ligde 30'uncu haftada evinde Adana Demirspor'a 1-0 yenildikten sonra Akhisarspor deplasmanından Enis Destan'ın penaltı golüyle 1-1 beraberelikle ayrılan kırmızı-lacivertliler, son olarak konuk ettiği GZT Giresunspor'la golsüz berabere kaldı.

Son 270 dakikaya sadece 1 gol sıkıştıran Altınordu, savunmada sınıfı geçmesine rağmen skor üretmekte zorlanınca Play-Off yarışında yara aldı. İzmir ekibinde forvet oyuncularından 8 golü bulunan Ahmet İlhan, 6 gollü Metehan ve 11 kez rakip fileleri sarsan Enis gibi önemli gol silahları son 3 maçta etkisiz bir görüntü sergiledi. Takımın en skoreri 18 yaşındaki Enis, kritik Tuzlaspor deplasmanı öncesi sarı kart cezalısı durumunda.

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