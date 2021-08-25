Altınordu'da İstanbul mesaisi

Haber: Okay Özcan

Lig'deki ilk 2 maçında Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalıp, Tuzlaspor'a 3-1 yenilerek 1 puanla 14'üncü sıraya yerleşen İzmir ekibinde, alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen kırmızı lacivertliler, henüz puanla tanışamayan rakibini mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Genç ağırlıklı kadrosuyla sezona başlayan İzmir temsilcisinde dış transfer çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi. Şimdiye kadar sol kanat Ali Dere ve Anıl Arıcıoğlu ile ön libero Kürşad Sürmeli'yi kadrosuna katan Altınordu, savunmaya takviye yapmayı planlıyor.

Yönetim ilk görüşmede olumlu sonuç alamadığı Altaylı gurbetçi stoper Berkay Sülüngöz'le ikinci kez masaya oturacak.