Altınordu'da Yusuf Can’ın performansı yüzleri güldürdü

Haber: S. Özge Yücel

Stoper ve sol bek olarak görev yapabilen 21 yaşındaki genç oyuncunun form durumunun çok iyi olduğu belirtilirken, kurmaylar yeni sezonda Yusuf Can'ın yıldızını parlatacağına inanıyor.

İzmir ekibinin altyapısından yetişen genç savunmacı 2020-21 sezonunda ligde 21 maça çıkarken, geçen sezon ise 19 karşılaşmada görev yaptı. Yusuf Can, milli takımlarda U-16, U-18 ve U-19'un ardından 2021'de Ümit Milli Takım 'a kadar yükselmişti.

Öte yandan kırmızı-lacivertlilerde yeni transferler Bertuğ ve Safa ile birlikte tüm oyuncu lisansları çıkarıldı.