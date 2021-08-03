Altınordu'dan kötü prova

Haber: Aysun Beykoz

İlk özel sınavında 2'nci Lig takımı Somaspor'a 2-1 yenilen İzmir temsilcisi, ikinci provasında dün Muğla Atatürk Stadı'nda 3'üncü Lig ekibi Fethiyespor'la 1-1 berabere kalarak kötü sinyaller verdi.

Geçen sezon Play-Off finali oynadığı kadrosundan 9 oyuncu ile yollarını ayırıp, sadece 2 takviye yapan kırmızı-lacivertli takım, son hazırlık maçında Süper Lig temsilcisi Göztepe ile karşılaşmayı planlıyor.

Niğde'ye talip var

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın sahibi olduğu ve satma kararı aldığı 2'nci Lig'de mücadele eden Niğde Anadolu FK'ya Galatasaraylı iş adamlarının talip olduğu iddia edildi. Bu isimlerden bazılarının Galatasaray yönetiminde de yer aldığı ileri sürülürken, Niğde Anadolu FK'nın yeni sezonda sarı-kırmızılı ekibin pilot takımı olabileceği belirtildi.