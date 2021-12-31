Altınordu eski yıldızı Metehan’nın peşinde

Spor Toto 1. Lig ekibi Altınordu, sezon başında Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a gönderdiği eski futbolcusu Metehan Mimaroğlu'nu gündemine aldı.

Altınordu eski yıldızı Metehan’nın peşinde

Haber: Okay Özcan

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarının son haftalarında yakaladığı çıkışı ikinci devrede de sürdürerek Play-Off yarışına ortak olmayı hedefleyen Altınordu, sezon başında Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a gönderdiği eski futbolcusu Metehan Mimaroğlu'nu gündemine aldı.

 Kırmızı lacivertliler, Adana ekibiyle Süper Lig 'de çıktığı 8 maçta 198 dakikada görev alıp, sadece 1 kez ilk 11'de şans bulan 27 yaşındaki sol kanat oyuncusunu yuvaya döndürmek için girişimlere başladı.

Geçen sezon Play-Off finali oynayıp, Süper Lig biletini Altay'a kaptıran Altınordu'da 29 maçta 8 gol 7 asistlik performans sergileyen Metehan'ın kulübende forma şansı bulamaması nedeniyle İzmir temsilcisine dönmeye sıcak baktığı iddia edildi. Metehan'ı 4 milyon TL bonservis ücretiyle Adana Demirspor'a satan Altınordu, tecrübeli futbolcuyu bu kez kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Altınordu yönetimi oyuncunun transferini bitirmek için temaslarını sürdürüyor.

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