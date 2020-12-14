Altınordu evinde kazandı



Haber: Erdal Tanrıverdi

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede evsahibi takımın gollerini 6. dakikada Muzaffer Kocaer, 15'te Furkan Metin ve 47. dakikada penaltıdan Ahmet İlhan Özek attı. Konuk ekibin golleri ise 25'te kendi kalesine Muzaffer Kocaer ve 90. dakikada Hadzic'ten geldi. Akhisarspor’da göreve yeni getirilen teknik direktör Mesut Dilsöz takımının başında ilk maçına çıktı. Bu sonucun ardından Altınordu 27 puanla zirvedeki yerini korurken galibiyet hasreti 6 maça çıkan Akhisarspor 13 puanda kaldı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Onur Özütoprak, Candaş Elbil, Abdullah Uğur Sarı

Altınordu: Erhan Erentürk, Furkan Metin, Sinan Osmanoğlu, Ufuk Budak (Dk. 46 Kahraman Demirtaş), Yusuf Can Esendemir, Ahmet İlhan Özek, Oğulcan Ülgün (Dk. 67 Furkan Çil), Yusuf Yalçın Arslan, Metehan Mimaroğlu (Dk. 85 Burak İnce), Muzaffer Kocaer (Dk. 75 Muhammed Mert), Ahmet Dereli (Dk. 75 Enis Destan)

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Alperen Babacan, Doğukan Nelik, Kadir Keleş, Gökmen Aydoğdu, Ali Kaan Güneren, Bjarnason (Dk. 70 Bora Yılmaz), Çekdar Orhan (Dk. 70 Onurcan Güler), Bertuğ Bayar (Dk. 80 Mert Efe Çölbeyi), İrfan Hadzic

Goller: Dk. 6 Muzaffer Kocaer, Dk. 15 Furkan Metin, Dk. 47 Ahmet İlhan Özek (Penaltıdan) (Altınordu), Dk. 24 Muzaffer Kocaer (Kendi kalesine), Dk. 90+5 İrfan Hadzic (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Vrsajevic, Dk. 33 Çekdar Orhan (Akhisarspor)