Altınordu evinde yara aldı

Haber: Ceylan Beykoz
Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Altınordu ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan maçta Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Mücadele, 2-0'lık Sakaryaspor üstünlüğüyle noktalandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Hurşit ve 38. Dakikada eski Bolusporlu Kassongo kaydetti.
Bu sonuçla ligde ilk kez galibiyetle tanışan Sakaryaspor puanını 3'e yükseltirken, Altınordu 1 puanda kaldı.
Maçtan dakikalar
36. dakikada sağ kanattan gelişen Sakaryaspor atağında Oğuz Yıldırım'ın kale önüne yaptığı ortada kaleciyi aşan topa dokunan Hurşit Taşcı, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1
38. dakikada orta alanda gelişen pozisyonda Altınordu defansından topu kapan Kassongo, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu sağ taraftan yerden ağlara gönderdi. 0-2
53. dakikada sağ kanattan gelişen Altınordu atağında Ahmet İlhan'ın kale önüne çevirdiği topa dokunan Ahmet Dereli'nin pozisyonunda kaleci Cihan direk dibinde topun sahibi oldu.
59. dakikada sol kanattan Hurşit Taşcı'nın ortasına kale önünde yükselerek kafa vuruşu yapan Kassongo'nun pozisyonunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
65. dakikada orta alandan yüklenen Altınordu'da Muzaffer'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmet Dereli, topu sola çekip vuruşunu yapsa da meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Özcan Sultanoğlu, Mert Bulut
Altınordu: Ali Emre Yanar, Furkan Metin (Rıdvan Koçak dk. 46), Volkan Fındıklı, Erdi Dikmen, Ali Dere, Kubilay Aktaş, Safa Kınalı (Bertuğ Bayar dk. 78), Kürşad Sürmeli (Şeref Özcan dk. 46), Ahmet İlhan Özek, Emircan Gürlük (Muzaffer Kocaer dk. 63), Ahmet Dereli
Yedekler: Mert Bayram, Metehan Yılmaz, Gökberk Efe, Emre Oymak, Alperen Selvi, Yusuf Esendemir
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Isaac Donkor, Ümit Kurt, Hurşit Taşcı (Burak Süleyman dk. 76), Hakan Yavuz, Serkan Odabaşoğlu, Oğuz Kocabal (Emirhan Aydoğan dk. 66), Kaiyne Woolery (Patrick Kanianga dk. 66, Çağlayan Menderes dk. 85 ?), İsmail Erdoğan, Kabongo Kassongo
Yedekler: Furkan Köse, Michal Nalepa, Berat Pınar, Alihan Gümüş, Sinan Kurumuş
Goller: Hurşit Taşcı (dk. 36), Kassongo (dk. 38) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Kassongo, Emirhan Aydoğan (Sakaryaspor), Erdi Dikmen (Altınordu)