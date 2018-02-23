Spor Toto 1.Lig'in ikinci yarısına 5 galibiyet ve 1 beraberlik ile başlayan Altınordu, 26 Şubat Pazartesi günü saat 18:00'de Bornova Stadı'nda oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarına Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü. Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Altınordu takımı daha sonra 5'e 2 ve taktik oyun idmanı ile günü tamamladı. İzmir ekibinde Oğulcan Ülgün, Rıdvan Özdemir ve Serkan Göksu bantrenmanda yer almazken, tedavi süreci sona eren Fatih Aktay ise idmana çıktı.
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