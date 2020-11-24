Altınordu ilk kez zirvede

Haber: Volkan Yılmaz

Oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak 20 puan toplayan İzmir temsilcisi, şimdiye kadar sadece evinde Bursaspor'a 2-0, deplasmanda ise Adanaspor'a 5-2 yenildi. Menemenspor (D), Ankaraspor ve Bandırmaspor'u 2-0, Boluspor (D) ve Altay'ı 2-1, İstanbulspor'u ise 1-0'lık skorla dize getiren kırmızı-lacivertliler, Ümraniyespor (D) ve Samsunspor'la (D) 1-1 berabere kaldı. Altınordu 15 kez rakip fileleri sarsıp, kalesinde 11 gol gördü. Geçen sezon ilk 10 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 6 yenilgi alarak 6 puanla 17'nci basamakta yer alan Altınordu ilk yarıyı 18, sezonu ise 37 puanla 14'üncü sırada tamamlamıştı. Bu sezon şimdiden 20 puan toplayan İzmir ekibi, iyi bir başlangıç yaptığı 2020-21 sezonu sonunda Süper Lig'e hedefine ulaşmak istiyor. Öte yandan ligde pazar günü deplasmanda oynayacağı Eskişehirspor maçı öncesi çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorumspor'u konuk edecek Altınordu'da koronavirüse yakalanan Muhammed, Metehan ve Ahmet Dereli ile sakatlıkları bulunan Yiğit Emre ve Emre Nefiz forma giyemeyecek.

Altınordu bir ilki başardı

TFF 1. Lig'de 7. sezonunu geçiren Altınordu, ilk defa liderlik koltuğuna oturdu. İzmir ekibi evinde oynadığı maçta İstanbulspor'u 1-0 yenerken, rakibi Tuzlaspor'un da Bandırmaspor'a 6-0 yenilmesinin ardından zirvenin yeni sahibi oldu. İzmir temsilcisi, birer maç eksiği bulunan Adana Demirspor ve Tuzlaspor'un 2, İstanbulspor'un da 3 puan önünde bulunuyor. Ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan Altınordu, iç sahada da rakiplerine şans tanımıyor. Evindeki performansıyla da lider durumda yer alan kırmızı-lacivertliler, şu ana kadar topladığı 20 puanın 12'sini iç saha maçlarında elde etti. Sahasında oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan İzmir temsilcisi, sadece ligin 2. haftasında konuk ettiği Bursaspor'a 2-0'lık skorla kaybetti. Altınordu, TFF 1. Lig'in 11. haftasında ise deplasmanda Eskişehirspor'la oynayacak.

İZMİR EKİBİNDE 5 EKSİK VAR

Ligde pazar günü deplasmanda oynayacağı Eskişehirspor maçı öncesi yarın Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Çorumspor'u konuk edecek Altınordu'da korona virüse yakalanan Muhammed, Metehan ve Ahmet Dereli ile sakatlıkları bulunan Yiğit Emre ve Emre Nefiz forma giyemeyecek. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, hem kupada hem de ligde yollarına devam etmek istediklerini söyledi. Eroğlu, "İyi bir hava yakaladık. Bunu sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.