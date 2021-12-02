Altınordu kupaya veda etti

Haber: S. Özge Yücel
Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma savaşı veren Altınordu, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur müsabakasında sahasında TFF 3. Lig temsilcisi 68 Aksarayspor'a 3-1 yenildi. İzmir ekibi bu sonuçla kupaya veda etti. 17'de Mehmet'in pasına hareketlenen Mervan plase vuruşla kaleci Emirhan'ı avladı: 0-1. 45'te ceza alanı içinde Hasan'ın pasıyla topla buluşan Burak'ın şutu yandan az farkla auta çıktı.
ÇAĞLAR MAÇIN SKORUNU BELİRLEDİ
66'da Ahmet İlhan, Nurullah'a yaptığı faulle direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 83'te Alican farkı ikiye çıkardı: 0-2. 90+2'de Hüsamettin topu ağlara gönderdi: 1-2. 90+4'te Çağlar, Emirhan'ı geçti: 1-3. Altınordu, rakibine 3-1 yenilerek kupaya 4. turda veda etti.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Gürcan Hasova, Hüseyin Can, Azad İlhan
Altınordu: Emirhan Emir, Özgür Deryol, Rıdvan Koçak, Rahmi Salih Kaya, Yusuf Can Esendemir, Feyttullah Gürlük (Dk. 46 Muzaffer Kocaer), Sami Satılmış, Anıl Arıcıoğlu (Dk. 46 Ahmet İlhan Özek), Kenan Fakılı (Dk. 46 Burak İnce), Recep Aydın (Dk. 74 Hüsamettin Yener), Enis Destan (Dk. 46 Ahmet Dereli)
68 Aksaray Belediyespor: Serkan Demirol, Muhammed Can, Serkan Yıldız, Alperen Kuyubaşı, Nurullah Serbest, Burak Çolak (Dk. 70 Gürcan Gözüm), Furkan Gedik (Dk. 74 Ahmet Tuna Akıl), Mehmet Aytemiz (Dk. 79 Alican Tez), Hasan Gündoğdu (Dk. 74 Çağlar Özel), Yusuf Emre Baran, Mervan Yusuf Yiğit
Goller: Dk. 17 Mervan Yusuf Yiğit, Dk. 83 Alican Tez, Dk. 90+5 Çağlar Özel (68 Aksaray Belediyespor), Dk. 90+2 Hüsamettin Yener (Altınordu)
Kırmızı kart: Dk. 66 Ahmet İlhan Özek (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Enis Destan, Dk. 68 Rıdvan Koçak (Altınordu), Dk. 65 Yusuf Emre Baran (68 Aksaray Belediyespor)