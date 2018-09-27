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27 Eylül 2018 Perşembe
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    • Altınordu kupaya veda etti

    Spor Toto 1.Ligin son iki haftasını mağlubiyetle kapatan Altınordu, Ziraat Türkiye Kupası 3.eleme turu maçında Pendikspor’a kaybederek kupaya da veda etti.

    27 Eylül 2018 Perşembe 12:27
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    Altınordu kupaya veda etti

    HABER:Esra Öztürk

    Spor Toto 1. Lig'e şampiyonluk parolasıyla giren Altınordu, 6 hafta sonunda topladığı 5 puanla 14. sırada yer alırken, Ziraat Türkiye Kupası'na dahil olduğu 3. turda 2. Lig ekibi Pendikspor'a elenerek şaşırttı.Kırmızı-lacivertliler son üç resmi karşılaşmasında aldığı mağlubiyetlerle taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı. İzmir ekibi ,ligde son iki maçta deplasmanda Gazişehir'e, ardından da sahasında Adana Demirspor'a 1-0'lık sonuçlarla boyun eğdi. Altınordu son 4 sezonda da Ziraat Türkiye Kupası'nda aradığını bulamadı.İzmir temsilcisi, 2014-2015 sezonunda Menemen ve Ofspor'u eleyerek, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Bayburt'un olduğu C Grubu'na kalıp 4 puan toplamıştı. Altınordu, 2015-2016'da Iğdır Es Spor'a, 2016-2017'de ise Konya Anadolu Selçukspor'a elendi. 2017- 2018'de 3. turda Sultanbeyli'yi 1-0'lık sonuçla geçen Altınordu, 4. turda sahasında konuk ettiği BAL ekibi Kars 36'ya 1-0'lık sonuçla yenilip kupaya veda etmişti.Altınordu'nun Pendikspor'a elendiği kupa maçında Pendikspor Teknik Direktörü Sinan Yücer'in, Fair-Play örneği göstermesi gündem yarattı. Maçın 82. dakikasında kafasına darbe alan Kerim Alıcı oyuna devam edemedi. Üç oyuncu değiştirme hakkı biten kırmızı-lacivertliler, sahada 10 kişi kaldı. Pendikspor Teknik Direktörü Sinan Yücer de maçı 10'ar kişi tamamlamak için Ahmet Yazar'ı oyundan aldı. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da meslektaşına yaptığı davranıştan dolayı teşekkür etti.Kupadaki Pendikspor maçında başına aldığı darbe sonucunda travma geçiren Kerim Alıcı korkuttu. Ambulansla Pendik'te özel bir hastaneye kaldıran Kerim'in tomografisi çekildi. Altınordu'dan yapılan açıklamada genç futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Kerim'i hastanede Fenerbahçe'de oynayan ikiz kardeşi Barış Alıcı, eski takım arkadaşı Fenerbahçe kalecisi Berke Özer ve Altınordu CEO'su Barış Orhunbilge yalnız bırakmadı. Kerim'in taburcu olduğu bildirildi.​

    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, 1.Ligin, Son, Iki

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