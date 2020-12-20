Altınordu'nun kupada yüzü gülmüyor

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda deplasmanda Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor'a 3-1 mağlup olarak havlu atan Altınordu, son yıllarda olduğu gibi yine kupada erken elenmenin üzüntüsünü yaşadı.