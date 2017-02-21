Haber: Ceylan Beykoz
Stat: Bornova
Hakemler: Ali Şansalan, Ata Yıldırım, Bilal Gölen
Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Arif Morkaya, Alican Özfesli, Erdoğan Yeşilyurt, Okan Derici, (Dk. 66 Beykan Şimşek), Abdulkadir Parmak (Dk. 87 Barış Alıcı), Hasan Kabze (Dk. 90 Fatih Aktay)
Adana Demirspor: Zülküf Özer, Göksu Alhas, Servan Taştan (Dk. 89 Alican Karadağ) Mehmet Taş, Pote, Waldison (Dk. 79 Berkay Samancı), Onur Akbay, Oğuzhan Berber, Raspopovic, Tiago Bezerra, Leroy George (Dk. 89 Berat Tosun)
Goller: Dk. 15 Okan Derici ve Dk. 90+2 Beykan Şimşek (Altınordu), Dk. 48 Pote (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Pote, Dk. 32 Waldison, Dk. 89 Mehmet Taş (Adana Demirspor), Dk. 84 Uğur Arslan Kuru (Altınordu)
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