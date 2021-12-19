Altınordu son nefeste

Haber: C. Kutay Aykan

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Balıkesirspor ile Altınordu karşı karşıya geldi.

Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadele gol düellosuna sahne olan karşılaşmada kazanan 4-3'lük skorla Altonordu oldu.

Bu sonucun ardından puanını 19'a çıkaran Altınordu maç fazlasıyla 16. sırada yer aldı.

Spor Toto 1. Lig'in dibine adeta demir atan ev sahibi Balıkesirspor ise 7 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

18. dakikada ani gelişen Balıkesirspor atağında İbrahim Halil'in sert şutu Altınordu defansı tarafından uzaklaştırıldı dönen top Otoo'nun önünde kaldı. Mahatma Oto'un attığı gol Hakem Caner Ak tarafından ofsayt gerekçesi ile iptal edildi.

33. dakikada Cedric Kore ceza sahası içinde Ahmet Dereli'yi düşürünce hakem Caner Ak penaltı noktasını gösterdi.

34. dakikada kazanılan penaltı atışını Ahmet Dereli gole çevirdi. 0-1

36. dakikada Altınordu atağında Metehan Yılmaz'ın pası ile ceza sahası içine giren Ahmet Dereli topu ağlara gönderdi. 0-2

48. dakikada Erdem'in taç atışı ile ceza sahası içinde Mahatma Otoo'yu Ali Dere'nin yaptığı faule hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışı Anıl topu ağlarla buluşturdu. 1-2

50. dakikada ani gelişen Altınordu atağında Hüsamettin'in pası ile Ahmet Dereli topla ceza sahası içine girdi ve attığı şut ağlarla buluştu. 1-3

55. dakikada ani gelişen Balıkesirspor atağında Altınordu defansın uzaklaştıramadığı top Doğa'nın önünde kaldı. Doğa'nın şutu ağlarla buluştu. 2-3

80. dakikada Anıl'ın kullandığı kornerde İbrahim Halil'e yapılan faulde hakem penaltı noktasını gösterdi.

81. dakikada penaltı atışını kullanan Anıl'ın vuruşunda kale direğinden dönen topu Anıl tekrar ağlara gönderdi. 3-3

90+3. dakikada gelişen Altınordu atağında Ali Dere'nin ortasını Ahmet Dereli topu ağlarla buluşturdu. 3-4

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Caner Ak, Kemal Elmas, Cem Özbay

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun, Batuhan İşçiler, Doğa İşeri, Anıl Taşdemir, Cedric Kore (Oltion Bilalli dk. 71), Mahatma Otoo (Oğuz Han Aynaoğlu dk. 81), İbrahim Halil Çolak, Foxı Kethewoama (Muhammed Ali Doğan dk. 71), Cumali Bişi

Teknik sorumlu: İzzet Karakulak

Altınordu: Ali Emre Yanar, Volkan Fındıklı, Metehan Yılmaz, Muzaffer Kocaer (Recep Aydın dk. 78 ?), Ahmet Derelix, Ali Dere, Kürşad Sürmeli (Sami Satılmış dk. 46) (Yusuf Yalçın Arslan dk. 68), Furkan Metin, Kenan Fakılı (Feytullah Gürlük dk. 46), Hüsamettin Yener, Rahmi Salih Kaya

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Ahmet Dereli (dk. 33 pen, 36, 50 ve 90+4) (Altınordu), Anıl Taşdemir (dk. 47 pen. ve 81), Doğa İşeri (dk. 55) (Balıkesirspor)

Sarı kart: Metehan Yılmaz (Altınordu)