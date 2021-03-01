Altınordu son nefeste kazandı

Haber: G. Deniz Bakır

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Altınordu ile Bereket Sigorta Ümraniyespor karşı karşıya geldi.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan, Burak Pakkan'ın yönettiği mücadelenin kazananı, 1-0'lık skorla Altınordu oldu.

Karşılıklı pozisyon girişimleriyle geçen mücadelede son anlara kadar gol sesi çıkmadı. Dakikalar 90'ı gösterirken, kazanırken penaltıda topun başına geçen Enis Destan, attığı golle takımına üç puanı kazandırmayı başardı.

Konuk ekipte Gökhan Süzen, 66. dakikada gördüğü ikinci sarı kart ve akabinde gelen kırmızı kart sonucu oyundan ihraç edildi. Konuk ekibin bir diğer yıldızı Honore Gomis de, duraklama anlarında kırmızı kart gördü ve takımını 9 kişi bıraktı.

Altınordu, bu galibiyetle puanını 44'e yükseltti ve maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşmeyi başardı.

Bereket Sigorta Ümraniyespor ise, 31 puanda ve 11. sırada kalmayı sürdürdü.

İki ekip arasında, ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadele, 1-1'lik beraberlikle noktalanmıştı.