Altınordu, Trabzonspor'dan 2 oyuncu için 10 milyon TL istedi

Haber: N. Halid Altundal

Trabzonspor, Enis Destan ve Burak İnce’yi listesine aldı

61 saat'te yer alan habere göre; Trabzonspor’da transfer çalışmaları erkenden başladı. Transfer listesinde Türkiye’den genç yetenekleri de ekleyen Trabzonspor bu bağlamda Altınordu’nun genç forveti Enis Destan ve Burak İnce’yi listesine aldı.

2 oyuncu için 10 milyon TL

2 oyuncu için de ilk girişimlerini yapan Bordo Mavililere İzmir ekibinden şok eden cevap geldi. Enis Destan için 5 milyon TL, Burak İnce için de 5 milyon TL talep eden Altınordu Kulübü’nden transferde kolaylık istendi.

Fırtına'nın hücum hattına düşündüğü 18 yaşında 1,85 boyundaki Enes Destan bu sezon 1. Lig’de takımının gol yükünü çekerken 10 gol 2 asistle oynadı.

Burak formuyla öne çıkıyor

Altınordu’nun bir diğer genç oyuncularından 17 yaşındaki 1.78 boyundaki orta saha oyuncusu Burak İnce 23 maçta 5 gollük performans sergiledi.

4 oyuncu transfer edilmişti

Trabzonspor, daha önce Altınordu’dan Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz’ü bedelsiz, Erce Kardeşler’i 2,5 milyon TL, Muhammet Taha Tepe’yi de 2 milyon 380 bin TL ödeyip transfer etmişti.