Altınordu transferde acele etmiyor

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon öncesi iskelet kadrosunu koruyarak takıma üç takviye yapan Altınordu, orta sahaya alınacak oyuncu için aceleci davranmıyor.

Altınordu transferde acele etmiyor

Haber: Ceylan Beykoz

Transferde iyi bir oyuncu olursa almayı düşündüklerini dile getiren teknik direktör Ufuk Kahraman, "Kilit pasları verebilecek, asist yapacak, ceza sahasına girişleri gerçekleştirebilecek bir 8 numara arıyoruz. Öylesine oyuncu almak istemiyorum. Lig başladıktan sonra bakacağız. Öz kaynak sistemi bizi besliyor. Bünyemize uygun olursa transfer yaparız" dedi. Sezonun ilk haftasında cumartesi günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak İzmir ekibinde stoper Yusuf Yalçın dışında eksik bulunmuyor. İlk maçların kolay geçmediğini dile getiren teknik patron Kahraman, "Gençlerbirliği iyi bir takım. Kolay maç olmayacak. Maç şansı olan ekibe ilk hafta artı olacaktır" yorumunu yaptı.

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