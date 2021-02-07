Altınordu’da bozguna uğradık

​ 2. yarıda oynadığı 3. maçtan da mağlup ayrılan Boluspor’da tehlike çanları çalmaya başladı. Altınordu’nun genç oyuncuları Enis Destan ve Burak İnce'nin attığı gollere, Mustafa Çeçenoğlu cevap verdi fakat bu gol Boluspor için puan almaya yetmedi.

Altınordu, TFF 1. Lig'in 20. hafta maçında, BeypiliçBoluspor'u konuk etti.Maçtan 2-1 galip ayrılan İzmir ekibi Altınordu bu sonuçla ligde üst üste 2. galibiyetini alarak puanını 34'e çıkarırken, galibiyet hasreti 3 maça çıkan Boluspor ise 19 puanda kaldı

8. dakikada takımın 18 yaşındaki forveti Enis Destan'ın golüyle öne geçen Altınordu, 10 dakika sonra bu kez 17 yaşındaki başarılı oyuncusu Burak İnce'nin frikik golüyle farkı ikiye çıkardı.

İlk devrenin uzatma dakikalarında Mustafa Çeçenoğlu'nun serbest vuruştan attığı golle skoru 2-1'e getiren konuk Boluspor, ikinci yarı öncesi umutlandı.

Mücadelenin ikinci devresinde baskısını arttıran Boluspor, aradığı golü bulamayınca maç 2-1 Altınordu'nun üstünlüğüyle sona erdi.

Konuk ekipte 86. dakikada kırmızı kart gören Haris Hajdarevic, takımını maçın son anlarında 10 kişi bıraktı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Yasin Kol, Uygar Bebek, Oğuz Terzi

Altınordu: Erhan Erentürk, Emre Nefiz(Dk. 65 Rahmi Salih Kaya), Sinan Osmanoğlu, Yusuf Yalçın Arslan, Ufuk Budak, Burak İnce (Dk. 57 Yiğit Emre Çeltik), Furkan Çil, Oğulcan Ülgün (Dk. 78 Kahraman Demirtaş), Recep Aydın, Metehan Mimaroğlu (Dk. 57 Şeref Özcan), Enis Destan (Dk. 78 Hüsamettin Yener)

Teknik Direktör:Hüseyin Eroğlu

BeypiliçBoluspor:Selmani, Muhsin Yıldırım (Dk. 71 Emin Bayram), Fethi Özer, Burak Bekaroğlu, Oğuzhan Berber, Mustafa Çeçenoğlu, Tugay Kacar, Alican Özfesli (Dk. 46 Hajdarevic), Gökhan Sazdağı (Dk. 90+1 Abdullayev), Papa Diouf (Dk. 71 Kasongo), Gyasi (Dk. 79 Hamza Gür)

Teknik Direktör:Kemal Reha Erginer

Goller: DK 18. Burak İnce, DK 8. Enis Destan, DK 45. Mustafa Çeçenoğlu

Sarı Kartlar:Dk 3. Recep Aydın, dk 22. Oğulcan Ülgün, , dk 90. Hüsamettin Yener(Altınordu)Dk 72. Burak Bekaroğlu, dk 89. KabongoKasongo, dk 90. Fethi Özer, dk 90. Emin Bayram, (Boluspor)

Kırmızı Kart: DK 86. Haris Hajdarevic(Boluspor)