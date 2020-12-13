Altınordu’da hedef 30 puan

Haber: N.Halid Altundal

TFF 1. Lig’de 24 puanla zirve ortağı olan Altınordu, sezonun ilk yarısını en az 30 puanla tamamlamayı hedefliyor. Ligde dün Akhisarspor’u konuk ettikten sonra Giresunspor (D), Tuzlaspor (D) ve Aydeniz Et Balıkesirspor’la oynayacağı maçlarla ilk yarıyı kapatacak İzmir temsilcisi, bu periyotta puan kaybı yaşamak istemiyor. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Ligde ilk devreyi en az 30 puanla kapatıp, ikinci yarıya avantajlı başlamak ve sezon sonuna kadar yarışın içinde olmak istiyoruz” dedi.