Altınordu’da moraller yerinde

Spor Toto 1. Lig’e istediği gibi bir başlangıç yapamayan Altınordu’da Tuzlaspor ve Samsunspor karşısında alınan galibiyetler moralleri yerine getirdi. Geçtiğimiz hafta Tuzla deplasmanından üç puanla dönen Kırmızı-lacivertli takım, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda konuk ettiği Samsunspor’u da 2-1 yenerek ligin alt sıralarından uzaklaşmış oldu. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda taraftarları ve Altınordu Futbol Okulları’ndan gelen yaklaşık 700 minik sporcunun önünde sahaya çıkan Altınordu’yu Samsunspor karşısında galibiyeti getiren golleri Kubilay Aktaş ve kaptan Ahmet İlhan Özek kaydetti.

Karşılaşmanın bitimi ile birlikte Altınordulu futbolcular saha ortasında büyük sevinç yaşadı. Futbolcuların sevinci daha sonra soyunma odasında da devam etti. Alınan galibiyetten dolayı oldukça moralli olan futbolcular, daha iyisini yapacakları yönünde birbirlerine söz verdi.

Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, Samsunspor’u mağlup ederek sezonun ilk iç saha galibiyetini aldıklarını belirterek, “Samsunspor'un başında değerli hocam 10 seneden beri birlikte yanında yardımcı antrenörlüğünü yaptığım Hüseyin Eroğlu vardı. Hem kulübümüz adına hem de tabii ki kendi adına çok duygusal bir maçtı. Samsunspor'a karşı çalışmalarımızı bir hafta boyunca yaptık. Rakibin zaaflarını değerlendirmek için iyi oyun sergilememiz gerektiğini çok iyi biliyordum. Kendi oyun kurgumuzu rakibe kabul ettirmeye çalıştık ve tabii ki rakibin on kişi kalması bizimi için avantaj oldu. Dediğim gibi çok fazla da konuşmak istemiyorum. Duygusal bir maçtı benim adıma” dedi

Öte yandan 19 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’de Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı’nda Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda Sapanca Gençlikspor ile karşılaşacak Altınordu’da futbolcular bu maça yönelik çalışmalarına başladı. Teknik Direktör Ufuk Kahraman’ın bu maçta Öz Kaynak Sistemi’nden yetişen oyunculara daha fazla forma şansı vereceği ve Altınordu Futbol Akademisi’nden de bazı sporcuları bu maçın kadrosuna alacağı belirtildi. Yönetimin de Tire’de oynanacak maçlar için İzmir şehir merkezinden otobüsler kaldıracağı ifade edildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2022, 17:40