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18 Nisan 2017 Salı
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    • Altınordu’da Oğulcan formaya yakın

    TFF 1. Lig'de çarşamba günü evinde Boluspor'u yenerek 3'te 3 yapmayı hedefleyen Altınordu'da kırmızı lacivertlilerin 2-0 kazandığı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçında sarı kart cezalısı durumuna düşen Arif'in yokluğunda ilk 11'de Oğulcan'ın forma giymesi bekleniyor.

    18 Nisan 2017 Salı 14:23
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    Altınordu’da Oğulcan formaya yakın

    Haber: Aysun Beykoz

    İkinci yarının başındaki Giresunspor ve Göztepe karşılaşmalarında ilk 11’de forma giydikten sonra UEFA Gençlik Ligi’ndeki Atletico Madrid randevusunda sağ adalesinden sakatlanan genç futbolcu, 6 hafta kadroya giremedi. Altınordu’nun kazandığı Denizlispor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşılaşmalarında oyuna sonradan dahil olan Oğulcan, ilk 11’e dönecek olmanın heyecanını yaşıyor. Altınordu’da sağ bek Uğur’un cezası sona ererken, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçı öncesi adale ağrılarının artması nedeniyle son anda kadrodan çıkarılan forvet Hasan Kabze tamamen iyileşti. Tedavisi devam eden sağ kanat Abdülkadir ile Enis forma giyemeyecek. Play off hedefini sürdürmek için Boluspor’u yenmeleri gerektiğini anlatan Teknik Direktör Eroğlu, “Rakibimiz son 3 maçını kazanarak çıkışa geçti. Ancak kazanmaktan başka düşüncemiz yok” dedi.

    Şeytan ilklerin peşinde

    Altınordu, Boluspor’u mağlup ederse hem ilk kez 3’te 3 yapacak, hem de rakibini ilk kez yenecek. TFF 1. Lig'de 36 puanla 8. sırada yer alan Altınordu, çarşamba günü İzmir'de ağırlayacağı 41 puanla 7. sırada yer alan Boluspor maçına ilkleri yaşamak için sahaya çıkacak. Tarihinde 7 kez karşılaştığı Boluspor'a karşı hiç galibiyeti bulunmayan kırmızı- lacivertliler bu kritik mücadeleyi kazanırsa hem bir ilki başaracak, hem de bu sezon ilk kez ligde 3'te 3 yapıp Play-Off'a tutunacak. Bundan önce Boluspor ile 7 kez karşı karşıya gelen ve 4'ünü kaybedip, 3'ünde berabere kalan Şeytanlarda kart cezalısı Arif'in dışında eksik bulunmuyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun bu maçta Alican Özfesli veya Oğulcan Algen'den birisine görev vermesi bekleniyor.

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Ligde, çarşamba, Günü

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