Haber: Semih Baykal

Aldınordu takımından sağ kanat Barış ve kaleci Berke katıldıkları Ümit Milli Takım kampında sakatlandıkları için İzmir’e geri döndüler. Antrenmanda Berke'nin sol el bileğinde ağrılar oluşurken, Barış'ın ise sağ kasığında çekme meydana geldi. Riske edilmeyerek ay-yıldızlı ekibin kadrosundan çıkarılan milli futbolcuların tedavilerine başlandı. İzmir temsilcisindeforvet Fatih ise idmanda sol ayak bileğini burkarak sakatlar kervanına katıldı. Yoğun tedavi uygulanan üç futbolcudan bileğinde ödem oluşan Fatih'in bu hafta Giresun deplasmanında forma giymesinin zor olduğu, Barış ve Berke'nin durumlarının önümüzdeki günlerde netleşeceği bildirildi. Altınordu'da Ümit Milli Takım kadrosunda yer alan sol bek Yusuf ise Alanya'da Malta ile oynanacak U21 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçının ardından takıma katılacak.