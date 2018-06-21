Haber: Esra Öztürk

Geçtiğimiz iki sezondur play off kapısından geri dönen Altınordu bu sezon transfer çalışmalarına hız verdi. Dış transferde Gazişehir'den eski futbolcusu Sinan, Manisaspor'dan Mehmet Enes ve Denizlispor'dan Hüseyin Atakan'a imza attıran Altınordu, listesindeki Bandırmaspor'dan David Deniz Kılınç'la da anlaştı. Yaz tatili için ABD'ye giden 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun hafta başında İzmir'e gelip sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Altınordu, forvet, kanat ve ofansif orta saha oyuncusu da alacak..