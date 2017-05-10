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10 Mayıs 2017 Çarşamba
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    • Altınordu'ya Play-Off Çelmesi!

    TFF 1. Lig'de 32. hafta mücadelesinde Altınordu - Elazığspor mücadelesi 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. Bu maçın ardından Altınordu'nun puanı 47, Elazığspor'un ise 38 puanı oldu.

    10 Mayıs 2017 Çarşamba 10:14
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    Altınordu'ya Play-Off Çelmesi!

    Haber: Esra Öztürk

    Stat: Bornova

    Hakemler: Caner Ak, Murat Temel, Seyfettin Temel

    Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Acer, Barış Alıcı, Arif Morkaya, Serkan Göksu (Dk. 23 Oğulcan Ülgün) (Dk. 46 Ali Mert Aydın), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 87 Seydi Kayasoy), Okan Derici, Fatih Aktay

    Elazığspor: Çağlar Şahin Akbaba, Onur Güney (Dk. 73 Murat Kalkan), Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Mehmet Yiğit, Adem Alkaşi, Çağrı Ortakaya, Cajic, Mesut Saray (Dk. 66 Berk Yıldız), Tom, Youssef Yeşilmen (Dk. 46 Traore), Kehinde

    Sarı kartlar: Dk. 41 Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Dk. 78 Çağrı Ortakaya, Dk. 89 Çağlar Şahin Akbaba (Elazığspor), Dk. 56 Arif Morkaya, Dk. 90 Okan Derici (Altınordu)

    Maçtan dakikalar

    8. dakikada Okan Derici ceza sahası sol çaprazından uzak köşeye yerden vurdu, kaleci son anda uzanıp topu bloke etti.

    14. dakikada Okan Derici sağdan penaltı noktasına gönderdi, Fatih Aktay gelişine müthiş vurdu, top üst direkten auta çıktı.

    23. dakikada Wellington sağdan ceza sahasına kadar yaklaşıp sert vurdu, top kaleci Erce Kardeşler’in kontrolünde direğin üzerinden auta çıktı.

    43. dakikada Okan Derici sağdan sıfıra inip penaltı noktasına çıkardı, Fatih Aktay gelişine vurdu, kaleci Çağlar son anda ayaklarıyla topu çelip mutlak golü önledi.

    50. dakikada soldan kullanılan serbest vuruştan gelen topa Erdoğan Yeşilyurt gelişine vurdu, kaleci çizgiden çıkardı, karambolde Okan Derici vurdu, kaleci Çağlar Şahin yine çıkardı.

    79. dakikada Okan Derici’nin yaklaşık 30 metreden kullandığı müthiş şutta kaleci Çağlar gole izin vermedi.

    80. dakikada ceza sahasındaki karambolde Berk Yıldız’ın arka arkaya şutlarında kaleci Erce başarılı kurtarışlarla golü önledi.

    90. dakikada Seydi Kayasoy birebirde topun üzerine basıp düşünce Traore topa sahip olup yayın üzerine çıkardı, Kehidre bomboş durumda gelişine vurdu, geriye koşan Seydi filelere doğru giden meşin yuvarlağı kafayla çizgiden çıkarmayı başardı.

    90+3. dakikada Wellington ceza sahası sağ çaprazından çok sert vurdu, top üst direği sıyırıp auta gitti.

    90+4. dakikada Berk Yıldız’ın soldan kale sahasına gönderdiği topa Kehidre 2 metreden vurdu, kaleci Erce Kardeşler müthiş bir refleksle topa sahip oldu.

    90+5. dakikada savunma ofsayt diye duraklayınca öne fırlayan Berk Yıldız sağdan ceza sahasına girip bomboş durumdaki Kehidre’ye pasını verdi. Kerim Alıcı son anda araya girip gole engel oldu.

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Ligde, 32., Hafta

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