Altundağ’ın İşi Mucizelere Kaldı

Haber: Esra Öztürk

Karaçayır Sentetik Sahada oynanan maçın ilk yarısında iki takım da gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Gruptan çıkmak için mutlak kazanması gereken Gerede Altundağ İnşaat bir penaltı atışından da yararlanamayınca soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi. 2.Yarıda kazanmak için yüklenen Gerede Altundağ İnşaat golleri peş peşe kalesinde görmeye başladı. İkinci yarının ilk bölümlerinde BESK 1-0 öne geçti. Bu golü çok geçmeden 2.gol izledi: 2-0. 2.golden sonra Gerede Altundağ İnşaat takımı oyundan düştü ve BESK takımının 3.ve 4.golleri art arda geldi. Maçtan 4-0 galip ayrılan BESK maç yapmadan geçeceği son hafta öncesi gruptan 2.sırada çıkmayı garantiledi. BESK’in çeyrek finaldeki rakibi A Grubu’nu 3.sırada tamamlayan takım olacak. Bu sonuçla Gerede Altundağ İnşaat takımının şansı ise mucizelere kaldı. Son hafta kazanması gereken Gerede Altundağ İnşaaat, 1965 Taraftarlar Derneği’nin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne yenilmesini bekleyecek.

BESK: Bora, Mesut, Hamit, İbrahim, Salih, Engin, Ruşen, Uğur, Özcan, Feridun, İsmail, Davut, Onur, Cemil, Serkan, Mehmet

Gerede Altundağ İnşaat: Şafak, Deniz Ali, Mehmet Kıvrak, Engin, Mehmet Yıldırım, Cimşit, Şenol, Rıfat, Cihan, Kaan, Nurettin, İsmail, Ali, Ersin, Kutay