Boluspor Altyapı Takımları, başarıdan başarıya koşmasında büyük pay sahibi olan idari ve teknik kadro ile gençler emin ellere emanet. Boluspor Altyapı Takımları İdari Sorumlusu Metin Kumaş gençler ile geçirdikleri sezonu değerlendirerek başarılı bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Özel Haber: Esra Öztürk

Boluspor Altyapı Takımları, başarıdan başarıya koşuyor. U – 21 ile gelen şampiyonluğu ve diğer takımların başarısının perde arkasında ki ismi Metin Kumaş, altyapı için tüm sezonu değerlendirdi ve önümüzdeki yıl için planladıkları projelerle alakalı açıklamalarda bulundu. Kumaş sözlerine U–21 takımını tebrik edip sezonu değerlendirdi. Kumaş, “Öncelikle takımımızı tebrik ederim. Şampiyonluk tüm camiaya hayırlı olsun. Oyuncularımız sıkı çalışarak hak ettikleri bir şampiyonluğu kazandılar. Sene içinde yaptığımız hoca değişikliği ve bizim gelmemiz ile gençlerimizi daha iyi yerlere getirmeyi hedefledik. Hem tesislerimizi hem de sistemimizi değiştirerek daha iyi bir takım olmayı hedefledik. Öylede oldu sıkı bir şekilde çalıştık. Sezon sonunda hedefimize ulaştık. Burada şampiyonluktan önemli olan üst takımlara oyuncu kazandırmaktır. Bu süreçte Fuat Hocanın da alt yapıya önem vermesi ile Burak, Mücahit , Furkan, Kutay, Sabri A takımla çalışma ve oynama fırsatı buldu. Bu takım üstünde pozitif bir etki yarattı. Sezon içinde A takıma kaleci vermeniz sizi zorladı mı sorusuna ise Kumaş, “Biz her oyuncumuzun eksiksiz ve her an hazır olmaları için ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Bizim için A takıma oyuncu vermek hiçbir zaman sıkıntı yaratmadı” dedi.

ELİT LİG GELEBİLİR

Boluspor Altyapı Takımlarının, genel değerlendirmesini yapan Kumaş Fatih Terim’in son konuşmasından bahsederek elit lig gelebilme ihtimalinin olduğundan bahsetti. Kumaş, “Takımlarımız genel olarak teknik ve futbol açısından iyi bir sezon geçirdi. Fatih Terim’in son toplantısında U – 19, U – 17 elit liglerinin kurulması için çalışmalar olduğunu söylemişti. Bunun dışında U – 21 ligi de önem kazanarak farklı bir değer kazanacak. Bütün oyuncularımızı yeni sezona bu duruma göre hazırlayacağız. Aynı zamanda planlamamızda altyapıyı daha çağdaş hale getirmek adına Eğitim ve yarışmacı olarak iki gruba ayırmayı planlıyoruz. Aynı zamanda altyapı için özel bir bütçe oluşturmak için özel çalışmalarımız olacak” ifadelerini kullandı.

“BÜTÜN SİSTEMLERE HAZIRLAR”

Altyapı bünyesinde hocalar ve sistemler hakkında konuşan Kumaş, “Oyuncularımız her sisteme hazırlar. Takımların çalışmalarında zorlanmaları söz konusu değil. Hocalarımız oyuncularımıza uygun yaş grubuna göre uygun antrenman programı uyguluyor. Bütün hocalarımıza burada görev düşüyor. 22 tane hocamız var. Hepsi alanlarında yetkililer. Ben U – 14 hocasıyım diyip işin içinden çıkmak yok. Her oyuncumuzu her duruma hazırlamalıyız. Unutmamalıyız ki altyapılarda başarı üst takımlara oyuncu verebilmektedir.

“BİZİM GİBİ BİR İKİNCİSİ YOK”

Altyapıdan çıkan oyuncular hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kumaş, “Oyuncularımızı fiziksel ve tekniksel açıdan A takımda oynamaya hazır hale getiriyoruz. Bunun için hocalarımız gereken özveriyi göstermektedir. Her sezon U – 21 takımımızda yer alan oyucularımızı A takımda da oynatmaya çalışıyoruz. Bunu hepimiz görüyoruz. Umut Meraş, Necati, Emrullah, Burak, Kutay, Furkan, Mücahit gibi oyuncular bugün Fuat hocamızın da güveni ile A takımda oynama şansı bulabiliyor. İnanın bizim altyapıya verdiğimiz önemi bir çok takım vermiyor” sözlerini kullandı.

“BAŞARIYA AÇLAR”

Boluspor U – 21 takımının yakında Fenerbahçe U – 21 takımı ile oynayacağı final karşılaşması hakkında da açıklama yapan Kumaş takımın başarıya aç olduğunu söyleyerek “Bizim oyuncularımız çok genç. Ayrıca hırslılar ve başarıya açlar. Bu onlar için çok büyük bir avantaj. Eminim ellerinden gelenin fazlasını yaparak bize yine başarı ile dönecekler. Onlara güveniyorum. Bu motivasyon onları başarıya ulaştıracaktır” dedi.

TESİSLERDE ÇALIŞMALAR OLACAK

Kumaş, tesislerde yenilikler olacağını söyleyerek “Biz zaten ilk göreve geldiğimizde hoca soyunma odalarımızı yenileyip olabildiğince iyi hale getirmeye çalıştık. Yeni sezon içinde tesislerde ve binamızda yenilemeler yapacağız. Dış cephe hakkında çalışmalarımız olacak. Binanın yapısı dışında öğrencilerimiz ve futbolcularımız için çalışmalar yürütüyoruz. Öncelikle yemeklerimizi sporculara uygun hale getirdik. Şimdi ise tam anlamıyla sporcu yemeği haline getireceğiz. Fitness salonunu daha modern hale getireceğiz. Bunun dışında öğrencilerimizin burada daha çok vakit geçirip sosyalleşmelerini istiyoruz. Bunun için sosyal alanlar yapacağız. Öğrencilerimiz için tesis içinde giyecekleri tek tip forma halinde giysi düşünüyoruz. Bunun dışında beyin egzersizi yapmaları için satranç, dama, masa tenisi, langırt, dart oynayacakları bir alan ve sinema odası yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Kumaş altyapı takımlarıyla ilgili maç sonuç ve çalışma haberlerinin yerel ve ulusal basında daha çok yer almasını istediklerini de söyledi.