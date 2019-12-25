Altyapı Hocaları Hazırlıyor

Haber: C.Kutay Aykan

Eskişehirspor, TFF 1. Lig'in 17. haftasında deplasmanda Boluspor ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarını Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Altyapı Koordinatörü Serdal Eroy ve ekibi yönetiminde gerçekleştirilen idmana oyuncular, ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon çalışmaları ile devam eden antrenman, yarım sahada yapılan üçlü turnuva maç ile tamamlandı. Çalışmaya tedavileri süren Berkay, Talha ve Buğra katılmazken, Sezgin ve Muhammet ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü. “Benim değil yönetimin kararı” Öte yandan takımdan ayrılan Coşkun Demirbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ben hiçbir işimi yarım bırakmadım, bırakmam da. Bu benim değil, yönetimin kararı. Saygı duymaktan başka hiçbir şey yapamam. Hoşça kalın” ifadelerini kullandı