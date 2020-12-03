Altyapı hocalarına pandemi izni

Haber: Ceylan Beykoz

Boluspor’da korona virüs salgını nedeniyle aylardır yapılamayan antrenmanlar sonrası alt yapıda görev yapan 9 hoca ücretsiz izne çıkarıldı. Boluspor altyapısında görev yapan teknik adamlar Okan Arıcı, Anıl Topçu, Musa Kartal, İlker Yılmaz, Mehmet Ali Kani, Bayram Öztürk, Mehmet Başgut, Aydın Karabacakoğlu, Mehmet Muratoğlu antremanların yeniden başlayacağı tarihe kadar ücretsiz izne çıkarıldılar.

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Alt yapıda liglerin ileri bir tarihe ertelenmesi, spor kulüplerini ekonomik olarak krize soktu.

Profesyonel kulüpler personel ve teknik adam maaşlarını ödeme noktasında büyük sıkıntılar yaşamaya başladı. Maddi sıkıntı yaşayan kulüpler arasında kırmızı beyazlı ekibimiz Boluspor’da yerini aldı. Personel maaşlarının ödenmesinde zorluk yaşayan kulübümüz çözüm olarak 9 altyapı hocasını ücretsiz izne ayırmak zorunda kaldı.

Pandeminin başladığı günden günümüze alt yapıda görev yapan teknik adamları bünyesinde bulunduran Boluspor Yönetimi; 2. dalganın ne zaman biteceğinin bilinmemesi üzerine geçici olarak böyle bir karar almak zorunda kaldı. Federasyondan gelecek yeni karara göre yeni düzenlemenin yapılacağı öğrenildi. Boluspor Yönetim Kurulu liglerin açılması ve antrenmanların başlaması ile hocaları tekrar değerlendirerek görevlerine geri dönmelerini sağlayacak.

Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020, 10:11