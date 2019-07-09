Altyapıda Köklü Değişiklik

Haber: Birol Ertunç

Kulüpten Alt Yapı Sorumlusu Adil Semercioğlu imzalı yapılan resmi açıklama şöyle; Yönetim Kurulumuz, Boluspor Gençlik Geliştirme Merkezi’nde görev yapacak antrenörlerimizi belirledi. Elit A Ligi’nde mücadele edecek olan U19, Spor Toto Gelişim Ligleri’nde mücadele edecek olan U17, U16, U15, U14; Temel Gelişim Liglerinde mücadele edecek olan U13, U12, U11, U10 Takımlarımız, Kaleci Departmanımız ve Boluspor Futbolu Okulu’nda görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Gençlik Geliştirme Merkezi Koordinatörü: Yılmaz ÖZEN

U19 Takımı Teknik Sorumlusu: Mehmet BAŞGUT

U19 Takımı Yardımcı Antrenörü: Bahadır KIYAK

U17 Takımı Teknik Sorumlusu: Fatih ATEŞ

U17 Takımı Yardımcı Antrenörü: Hasan TOSUN

U16 Takımı Teknik Sorumlusu: Serdar TÜRK

U15 Takımı Teknik Sorumlusu: İlker YILMAZ

U14 Takımı Teknik Sorumlusu: Bora ŞEKERCİ

U13 Takımı Teknik Sorumlusu: Yılmaz ÖZEN

U12 Takımı Teknik Sorumlusu: Bahadır KIYAK

U11 Takımı Teknik Sorumlusu: Fahrettin YERLİKAYA

U10 Takımı Teknik Sorumlusu: Aydın KARABACAKOĞLU

Futbol Okulu Teknik Sorumlusu: Fahrettin YERLİKAYA

Kaleci Departmanı Teknik Sorumlusu: Miraç PARLAK

Kaleci Departmanı Yardımcı Antrenörleri: Aydın KARABACAKOĞLU, Anıl TOPÇU

ALT YAPI HOCALARINA TEŞEKKÜR

Boluspor kulübü yaptığı açıklamada alt yapıda görevleri sona eren teknik adamlar ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle: “2016 - 2019 döneminde Boluspor Gençlik Geliştirme Merkezinde görev yapmış tüm antrenörlerimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2019, 12:08