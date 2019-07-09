Altyapıda Köklü Değişiklik

Haber: Birol Ertunç
Kulüpten Alt Yapı Sorumlusu Adil Semercioğlu imzalı yapılan resmi açıklama şöyle; Yönetim Kurulumuz, Boluspor Gençlik Geliştirme Merkezi’nde görev yapacak antrenörlerimizi belirledi. Elit A Ligi’nde mücadele edecek olan U19, Spor Toto Gelişim Ligleri’nde mücadele edecek olan U17, U16, U15, U14; Temel Gelişim Liglerinde mücadele edecek olan U13, U12, U11, U10 Takımlarımız, Kaleci Departmanımız ve Boluspor Futbolu Okulu’nda görev dağılımı şu şekilde oluştu:
Gençlik Geliştirme Merkezi Koordinatörü: Yılmaz ÖZEN
U19 Takımı Teknik Sorumlusu: Mehmet BAŞGUT
U19 Takımı Yardımcı Antrenörü: Bahadır KIYAK
U17 Takımı Teknik Sorumlusu: Fatih ATEŞ
U17 Takımı Yardımcı Antrenörü: Hasan TOSUN
U16 Takımı Teknik Sorumlusu: Serdar TÜRK
U15 Takımı Teknik Sorumlusu: İlker YILMAZ
U14 Takımı Teknik Sorumlusu: Bora ŞEKERCİ
U13 Takımı Teknik Sorumlusu: Yılmaz ÖZEN
U12 Takımı Teknik Sorumlusu: Bahadır KIYAK
U11 Takımı Teknik Sorumlusu: Fahrettin YERLİKAYA
U10 Takımı Teknik Sorumlusu: Aydın KARABACAKOĞLU
Futbol Okulu Teknik Sorumlusu: Fahrettin YERLİKAYA
Kaleci Departmanı Teknik Sorumlusu: Miraç PARLAK
Kaleci Departmanı Yardımcı Antrenörleri: Aydın KARABACAKOĞLU, Anıl TOPÇU
ALT YAPI HOCALARINA TEŞEKKÜR
Boluspor kulübü yaptığı açıklamada alt yapıda görevleri sona eren teknik adamlar ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle: “2016 - 2019 döneminde Boluspor Gençlik Geliştirme Merkezinde görev yapmış tüm antrenörlerimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.”Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2019, 12:08