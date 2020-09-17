Altyapıda Önemli Değişim

Haber: C.Kutay Aykan

Başkan Abdullah Abat'ın görevlendirmesi ile başkan yardımcısı ve alt yapı sorumlusu Nejat Öztürk, alt yapı sorumlu yardımcısı Yavuz Selim Şabablı ile yöneticiler Kenan Altundağ, Rahmi Aksoy, Sefa Korkmaz ve Ufuk Alın kolları sıvadılar. A takım ve diğer yapıdan farklı çalışma programı hazırlayan alt yapıdan sorumlu yöneticilerin ilk olarak Gerede'den başlamak üzere futbol okulları açacakları, bu futbol okullarının tüm ilçelerde de faaliyete geçileceği öğrenildi. Öte yandan kısa ve uzun vadede bir çok projeyi masaya yatırdıkları öğrenilen Boluspor alt yapı sorumlu yöneticilerinin il genelindeki tüm okullarla istişareye geçecekler, yen yeteneklerin keşfi için turnuvalar düzenleyerek arayış içinde olacakları öğrenildi. Alt yapı tesisinin ve sahaların bakımı için de kolları sıvayan yönetim kurulu üyelerinin antrenörlerle birlikte bundan sonra haftalık bir araya gelecekleri ve "Boluspor alt yapısı için neler yapabiliriz" sorusunu masaya yatıracakları öğrenildi.