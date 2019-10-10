Altyapıdan Sadece 2 Oyuncu

Haber: Volkan Yılmaz

Türk futboluna yetiştirdiği oyuncularla katkı sunan ve geçtiğimiz sezon mücadele ettiği Süper Lig'de en fazla altyapı oyuncusuna şans veren kulüp niteliğine sahip Bursaspor, bu unvanını TFF 1'inci Lig'de de sürdürüyor.

Ligde geride kalan 7 haftada süre alan oyuncular baz alındığında Bursaspor, ligin en fazla altyapı oyuncusuna forma fırsatı tanıyan kulüp oldu. Özellikle bu sezon, takım iskeletini de genç oyuncularından kuran Bursa temsilcisinin, 29 kişilik kadrosunda altyapı çıkışlı 12 oyuncu bulunuyor. Aynı zamanda 24.4'lük yaş ortalamasına sahip yeşil beyazlı ekip, ligin de en genç takımlarından biri konumunda. Bursaspor'un kadrosunda 18 oyuncu ise çeşitli yaş gruplarındaki milli takımlarda ter döküyor.

11 OYUNCU ALTYAPIDAN

Bursaspor, bu sezon ligde oynadığı karşılaşmalarda 11 altyapı oyuncusuna şans tanıdı. Bu isimler Emirhan Aydoğan, Kubilay Kanatsızkuş, Rüştü Hanlı, Burak Kapacak, İsmail Çokçalış, Sedat Dursun, Ataberk Dadakdeniz, Ali Akman, Ramazan Keskin, Ozan Koç ve Enes Kayar'dan oluştu. 7 lig maçının tamamında ise görev alan isimler olarak Emirhan ve Kubilay dikkati çekti. Aynı zamanda ikili, ikişer gole de katkıda bulundu.

5 KULÜP ALTYAPI OYUNCULARINA ŞANS VERMEDİ

Bursaspor'un dışında altyapı oyuncularına en fazla şans veren kulüpler ise Balıkesirspor, Eskişehirspor ve Altınordu olarak gözleniyor. Balıkesirspor ve Eskişehirspor 9, Altınordu ise 8 altyapı oyuncusunu ligde sahaya sürdü. Osmanlıspor'un da 6 oyuncusunu kullandığı listede Altay, Boluspor ve Adanaspor da ikişer altyapı oyuncusunu oynattı. Hatayspor, Ümraniyespor, Akhisarspor, Giresunspor ve Menemenspor da yalnızca bir altyapı oyuncusuna forma verdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, İstanbulspor ve Keçiörengücü takımları ise ligde bu sezon hiçbir altyapı oyuncusuna süre şansı tanımadı.

LİGDE EN FAZLA 'BURSASPOR' PATENTLİ OYUNCULAR BULUNUYOR

TFF 1'inci Lig'de geride kalan haftalara bakıldığında yine en fazla Bursaspor patentli oyuncuların ter döktüğü görülüyor. Ligde şu ana dek süre alan oyuncular arasında Bursa temsilcisinin altyapısından yetişen 17 oyuncu yer aldı. Bursaspor'daki 11 oyuncunun dışında; Adana Demirspor'dan Volkan Şen, Hatayspor'dan Mesut Caytemel, Fatih Karagümrük'ten Sercan Yıldırım, Boluspor'dan Batuhan Altıntaş, Keçiörengücü'nden Burak Aydın ve Osmanlıspor'dan Okan Deniz, yeşil beyazlı ekibin Vakıfköy'deki altyapısından yetişti.