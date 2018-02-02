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02 Şubat 2018 Cuma
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    • “Amaç Bolu markasına değer katmak”

    Bolu ilini farklı branşlarda temsil eden Bolu Belediyespor Sportif Direktörü Faik Mert Dönmez tek amaçlarının, Bolu markasına değer katmak olduğunu belirtti.

    02 Şubat 2018 Cuma 10:00
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    “Amaç Bolu markasına değer katmak”

    Haber: Semih Baykal

    Bolu Belediyespor Sportif Direktörü Faik Mert Dönmez liglerde mücadele eden mevcut takımları hakkında bilgiler verdi. Sportif Direktör Dönmez, “profesyonel liglerde mücadele eden farklı branşlarda takımlarımızın tek amacı Bolu markasına değer katmak, önceliğimiz ve çabamız bu yönde” ifadelerine yer verdi.

    Birçok farklı branşı bünyesinde bulunduran Bolu Belediyespor 4 farklı branşta 6 takımıyla profesyonel liglerde mücadele ediyor. Bayanlar Voleybol 1. Ligi ve 2. Liginde birer takım, Erkekler Basketbol 2. Liginde bir takım, Bayanlar Hentbol 2. Liginde bir takım, Kadınlar ve Erkekler Hokey Süper liginde birer takımla mücadele eden Belediyespor Hokey branşında Avrupa Kupalarında da mücadele ediyor. Her takım için itina ile çalıştıklarını ifade eden Dönmez, Bolu halkının en çok ilgiyi Basketbol ve Voleybola verdiğini söyledi.

    “DEĞER KATMAK İÇİN ÇABALIYORUZ”

    Sportif Direktör Dönmez, “ Kulüp olarak ilk amacımız Sayın Belediye Başkanımız Alaaddin Yılmazın  ‘Sporun Başkenti Bolu’ ifadesine yakışır bir kulüp olmak için çalışıyoruz. Birçok farklı branşla farklı liglerde mücadele ederek Bolu markasına değer katmak için çabalıyoruz. Belediye Başkanımız sayın Yılmaz “Bolu Sporun Başkenti olacak” ifadelerini kullandıktan sonra bizde kulüp olarak Başkente yakışır bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalar içerisinde en büyük eksiğimiz ise taraftarımız. Maçlardaki heyecanı arttırmak ve Bolunun değerine değer katmak için taraftarımızın da bize destek olmasını bekliyoruz” dedi.

    “ŞİMDİDEN BAŞARILAR DİLERİM”

    Hafta sonu önemli bir karşılaşmaya çıkacak olan Bolu Belediyespor Bayan Voleybol takımı ligin lideri Karayollarını ağırlayacak. Zorlu maç ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Dönmez, “Uzun süredir 1.ligde mücadele eden voleybol takımımız taraftarımıza bu sene play-off heyecanı yaşatmak için özveri ile çalışıyor. Şuanda 46 puanla 3.sırada yer alan voleybol takımımız hafta sonu gurup lideri olan Karayolları takımını ağırlayacak. İki takım arasında 5 puanlık bir fark var. Bu farkı azaltıp liderlik şansını sürdürmek için sahaya çıkacak olan takımımıza taraftarın da desteğini bekliyoruz. Önemi büyük bir müsabakaya çıkacak olan voleybol takımına şimdiden başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

    “SONUCUNU DEĞİŞTİRECEK GÜÇTE”

    Dönmez, Profesyonel takımların en büyük destekçisinin taraftar olduğunu vurguladı. Taraftarın önemine dikkat çeken Dönmez, “bende sporun içerisinden gelen biriyim. Uzun süre futbol oynadım. En zevk aldığım maçlar taraftarla beraber galip geldiğimiz maçlardı. Taraftar maçın hem seyrini hem sonucunu değiştirecek güçte bir etken. Taraftar 12. Adam değil sahanın içindeki oyuncuların birer parçasıdır. Taraftarın maçın içine dahil olduğu her maçtan galibiyet ile ayrıldık. Seyir zevki ve oyun kalitesi olarak oyuncularımızın oynadığı oyun dahi değişiyor. Aynı zamanda oyuncuların ve satafın maça konsantrasyonu da fazlasıyla artıyor. Belediyespor olarak biz her zaman taraftarımızla beraber iç içe olmak istiyoruz. Hedefe taraftarla beraber ulaşacağımızdan eminiz. Taraftarımızın ve tüm sporseverlerin bizleri yalnız bırakmamasını istiyoruz” dedi.

    “İYİ OLMA YOLUNDA İLERLİYOR”

    Basketbol takımını düşük maliyetle kurduklarını ifade eden Dönmez, “Biz yılın başında bir plan yaptık. Bu plan içerisinde Basketbol takımımızı proje takımı olarak oluşturma yönünde hemfikir olduk. İlk olarak en büyük şansımız olan Antrenörümüz Murat Yolcu ile devam kararı aldık. Yolcunun istekleri ile kurduğumuz takımımız her geçen hafta hedefi yükseltti. Bu tamamen Antrenör Murat Yolcu ve oyuncuların başarısıdır. Bizlerde yönetici olarak 
    Anahtar Kelimeler: Bolu, Ilini, Farklı, Branşlarda, Temsil

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