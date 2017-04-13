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13 Nisan 2017 Perşembe
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    • “Amacımız A takımına oyuncu yetiştirmek”

    Boluspor U – 16 takımın hafta sonu Atiker Konyaspor U-16 maçından ardından açıklamada bulunan Bolu Altyapı Koordinatörü Selahattin Konrad, amaçlarının A takımına oyuncu yetiştirmek olduğunu belirtti.

    13 Nisan 2017 Perşembe 12:28
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    “Amacımız A takımına oyuncu yetiştirmek”

     

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Selahattin Konrad, Boluspor’un Süper Ligde mücadele ettiği dönemde formasını terletti ve hocalık döneminde de Boluspor’u şampiyon yaparak 2. lige yükseltmişti. Şimdi de Boluspor Altyapı Koordinatörü olarak görev yapan Selahattin Kondrad yaptığı açıklama “Bizim amacımız Boluspor’a oyuncu yetiştirmek. Bizim galibiyetle mağlubiyetle işimiz yok. Biz önce oyuncu yetiştirip A takımına oyuncu kazandırabiliyorsak biz öyle mutlu olacağız. Bu gençleri de elimizden geldiği kadar bilgi beceri ve tecrübemizle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Oyuncularımıza bilgilerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Doğru olarak yetişmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bizim amacımız söylediğim gibi oyuncu yetiştirmek. Galibiyet veya mağlubiyet önemli değil. Bugün mağlup olduk. Zaman zaman iyi oynadık, zaman zaman kötü oynadık. Futbolda galibiyette var mağlubiyette var. Önemli olan bizi izlemeye gelen izleyicilere futbol adına doğru olanı gösterebilmek. İlerde de futbolcularımızı A takıma kazandırmak için uğraş vereceğiz. Bizim içimiz öncelikle oyuncu yetiştirmek” ifadelerini kullandı.

     

    “Oyun anlamında da zayıf kaldık”

    Oynanan oyuna da değinen Konrad “Bugün takım biraz daha durgundu. İstediğimiz pozisyonları üretemedik. Oyun anlamında da zayıf kaldık. Rakipte çok arzulu ve istekliydi. Zaten daha önce iki maçı biz kazandığımız için bize daha arzulu ve istekli gelmişler. Bugün maalesef mağlup olduk ama dediğim gibi önemli değil. Biz futbolun doğrularını yapmak zorundayız. Futbolcularımıza ne kadar çok doğruları öğretirsek ve onlarda sağlarda uygularsa biz o zaman mutlu oluruz. dedi

    Anahtar Kelimeler: Boluspor, U,, 16, Takımın

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