banner133

banner101

01 Kasım 2017 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • “Amacımız gençlerimizi yetiştirmek”

    Bolu Çetiner Erdoğan Amtör 1. Liginin 2. Haftasında Kıbrıscıkspor ile Mengen Belediyespor ile karşı karşıya geldiler. Maç sonunda Mengen Belediyesporantrenörü Ethem Başyurt maç hakkında gazetemize açıklamalarda bulundu.

    01 Kasım 2017 Çarşamba 14:01
    Bu haber 42 kez okundu
    “Amacımız gençlerimizi yetiştirmek”
    Haber: Esra ÖZTÜRK
    Bolu Çetiner Erdoğan Amtör 1. Liginin 2. Haftasında Kıbrıscıkspor,  Mengen Belediyespor’u konuk etti. Karaçayırda oynanan mücadelenin ardından Mengen Belediyesporantrenörü Ethem Başyurt maç ve takım hakkında değerlendirmede bulundu. Amaçlarının genç bir takım kurmak olduğunu belirten Başyurt “Burada mücadele eden çocuklar bir kuruş para almadan mücadele ediyorlar. Bu takımdan 3 oyuncumuz var yaş olarak büyük olan. O 3 oyuncu çıktıktan sonra A genç takım olarak sahaya çıkacağız.  Benim şuan ligde hiçbir iddiam yok. Amacımız futbolumuzu oynayıp efendilik yapmalım diyoruz. Ben saha kenarından hakeme rakibin pozisyonu ofsayt değildi niye ofsayt verip adamın golünü yedin bağırıyorum. Rakibin biraz önce yaptığı da terbiyesizlikti. 7-1 galipsin niye çocuğa saldırıyorsun ki. Bu sene Mengen Belediyespor olarak amacımız şu amatör maçlarda gençlerimizi hazırlamak. Kötü veya iyi oynadığımıza bakmayın. Bizim şuan tek amacımız Mengen Belediyespor’danBoluspor’da oynayabilecek kapasitede oyuncu yetiştirmek. Sonu geçen hafta sahaya çıkarken bazıları ise ilk defa sahaya çıktı. Geçen hafta sahamızda oynadığımız bir maçta oyuncumun biri maç öncesi ayağımız titriyor dediler” dedi.
    Futbolu bırakıp nasıl Mengen Belediyespor takımının başına geçtiğini anlatan Ethem Başyurt açıklamasında “Baktım amatörde bile bu işler para ile dönüyor. Mengen’de takım çıkartamıyorlar dediler ve bende başkanla konuşmaya gittim. Başkanım dedim sen bana gençleri ver ben onlarla bir takım kurayım. Ben onlara mücadele ederek ve yenilerek yenmeyi de öğretirim. Daha sonra futbolu bırakıp Mengen’in başına geçtim. Ben kurduğum takımla ile 4-5 yıl şampiyonluğa oynadık. Daha öncede belirttiği gibi bizim takımda önceliğimiz beyefendilik. Bu maçta tamam kırmızı kart gördük ama oda pozisyon gereği oldu” ifadelerini kullandı. 

    Kendi futbolculuk hayatından da bahseden Başyurt açıklamasını “Ben Boluspor’da oynadığım dönemde Lütfü’nün yedeğiydim. Aynı zamanda ben libero bölgesinde oynuyordum. Ama ben 48 yaşıma kadar futbol oynadım. Aklınıza gelebilecek her yerde oynadım. Yeri geldiğinde tek başıma maçta kazandırttım. Hiç unutmam bir maçta kalecimiz yoktu ve hocanın isteği ile kaleye bile geçtim” ifadeleriyle sonlandırdı. 

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Çetiner, Erdoğan, Amtör, 1.

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben Kozyaka köyü örneğinde, köy kültürünün korunması ve yaşatılması için bir kırsal turizm proje önerisi...
  • Gürkan Dura Gürkan Dura HOŞGELDİNİZ SAİT HOCAM
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ÖLÜM SONRASI YAŞAMAK
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ BGSD”nin “2017 Yıl Sergisi” nden Notlarım…
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İYİ PARTİ HAKKINDA
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • ÖMER ERU ÖMER ERU HEMEN GELİYORUM
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sağlık-Sen İstifa Etmelidir!
  • İlhami Candemir İlhami Candemir TAŞ
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Green Tea Tablet Nedir Ne İşe Yarar?
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz İnsanları Kontrol Etmek
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Cumhuriyet Anlamak ve Anlamlandırmak
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR SEVDİKLERİM - 1
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Atatürk’ün Cumhuriyet Hakkındaki Sözleri*
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu GÖRÜNÜŞE ALDANMAYIN!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ÇÖZÜM
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım REHBER İMAMIN FETVASI
  • Suat Tosun Suat Tosun BULUŞAN DÜŞÜNCELER
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir An itibariyle kendinizi değerli hissettiren ödüller oluşturun;
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Milli olan ne kaldı!
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Kısa Bir Tatilden Kalan İzlenimler
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129