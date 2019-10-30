“Amacımız maksimum puanı toplamak”

Haber: Volkan Yılmaz

Giresunspor ve Keçiörengücü karşılaşmalarını kazanarak puanını 8’e yükselten ve küme düşme potasının dışına çıkan Boluspor’da teknik direktör Osman Özköylü önemli açıklamalarda bulundu. Boluspor’un Karaçayır Mahallesi’nde bulunan tesislerinde düzenlediği basın toplantısında konuşan tecrübeli teknik adam moral ve motivasyon olarak şuanda daha iyi durumda olduklarını belirterek “Sıralamada bir iki sıra atlayarak yerimizin değişmesi bizim için pozitif gelişmeler. Çok yoğun tempoda geçen zorluk derecesi çok yüksek olan iki takıma karşı kazanılmış ve kısa sürede kazanılmış iki tane maç tabi bu maçların fiziksel olarak sıkıntıya sebep olduğunu söyleyebilirim. Özellikle de Keçiörengücü maçındaki 60.dakikada Umut’un atılmasıyla beraber son 35 dakikayı 10 kişi oynamak ve bir önceki Giresunspor maçını 5 gün önce oynamak bizim gibi fiziksel olarak gelişim gösteren, hala tam olarak hazır olmayan bir takım için çok zorlayıcı oldu. Bu anlamda bunun sıkıntılarını hafta içerisinde yaşıyoruz. Her şeye rağmen kazanılan iki maçın morali motivasyonu bize gelecek adına umut veriyor. Futbolcularımız gerçekten özveri ile mücadele etti. Ortaya koydukları performans çok sevindiriciydi. Özellikle Giresunspor maçının ikinci yarısı Keçiörengücü maçının ilk 30-35 dakikalık bölümü bizim adımıza sahada görmek istediğimiz Boluspor için önemli bir senaryoydu” dedi.

“GELİŞİMİMİZİ SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ”

Takımın fiziksel ve mental olarak daha iyi olduğunu ifade eden Özköylü “Baktığımız zaman Keçiören maçının ilk 30 dakikasında tam anlamıyla ne istediğimizi ortaya koyarak, nasıl oynamamız gerektiğini ortaya koyarak oynadık. Rakibin analizini çok iyi yaptık. Rakip stoperleriyle oyunu başlatan, bütün ataklarını onlarla kuran bir takım görüntüsündeydi. Biz ilk 30 dakika itibariyle bunu onlara yaptırmadık. Topu ön tarafa doğru ve sağlıklı bir şekilde aktarmalarına engel olduk ve yakaladığımız pozisyonlarda da golleri bularak 2-0 öne geçtik. Ama tabi ki oyuncularda her zaman şu oluyor. Öne geçmenin verdiği bir psikoloji ile tekrar geriye yaslanma gibi hiç istemediğimiz ve sevmediğimiz alışkanlıklar ortaya çıkıyor. 30 dakikadan sonraki bu süre ç bizim açımızdan iyi değildi. İkinci yarıda farklı bir oyun tertibiyle sahaya çıktık ama umudun atılması bizim bütün planlarımızı bozdu. 10 kişi kalınca oyunun kontrolünü rakibe verdik. Tamamen savunma yapan bir takım görüntüsüne büründü ama her şeye rağmen iyi mücadele ederek son dakikalarda bulduğumuz golle beraber kazandığımız bir maçtı. Bundan önce oynadığı 8 maçta yalnızca 3 gol yemiş ve hiç mağlup olmamış bir takımı yenmek ve bir maçta 3 gol birden kaydetmek çok önemli bir hadise. O anlamda gösterdiğimiz gelişimin ne kadar olumlu bir seviyeye geldiğinin açık ve net ortada olduğunu görebiliyoruz. Bundan sonraki süreçte amacımız bunu devam ettirmek” şeklinde konuştu.

“BAŞARILI SONUÇLARI SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ”

Planlamaları doğru şekilde yapmak ve eksikleri tamamlamak için çok çalışmaları gerektiğini belirten Osman Özköylü “Hala eksiklerimiz var ve bu eksiklerimizi tamamlamak için çok çalışmalıyız. Ama kısıtlı bir kadromuz olduğundan dolayı çok dikkatli olmak durumundayız. Bu süreçte yapacağımız antrenmanlara yüklemelere çok dikkat edilmesi gerekiyor. O yüzden mümkün olduğu kadar doğru bir planlama ile hafta içini iyi geçirip hafta sonunda oynayacağımız maçlara dinamik ve diri çıkmaya çalışıyoruz. İnşallah bundan süreçteki oynayacağımız maçlarda da başarılı sonuçlar almak istiyoruz. Kredimizin olmadığını biliyoruz. Çünkü bu ligde herkes herkesi yenebiliyor. Kazanılacak maçlarla çok iyi yerlere gelebilirsiniz. Ama kaybedeceğiniz bir yada iki maç tekrar sizi olmak istemediğiniz o kaos ortamına geri götürür. Biz bunu hiç istemiyoruz ve bundan sonraki süreçte daha iyi futbol oynayıp daha iyi mücadele edip kendimizi geliştirerek eksiklerimizi her hafta azaltarak iyi bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Bundan sonraki süreçteki en büyük amacımız ilk yarıya kadar olan süreçte toplayabildiğimiz kadar maksimum puan toplamak. Ondan sonraki sürecin zaten oturup değerlendireceğiz. İkinci yarı ile ilgili neler düşünebiliriz bakacağız. Ama öncelikli olarak özellikle milli maç arasına kadar oynayacağımız Adana ve Bursaspor maçlarından inşallah istediğimiz galibiyetleri alarak ayrılmak istiyoruz. Milli maç arasında da kendimizi toparlamamız için zamanımız olacak ve kalan süreci nasıl geçeceğimiz konusunda planlama yapmak da fırsatımız olacak. İyi yolda düşünüyorum ve iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Taraftarımızın da camiamızın da desteğini daha fazla bekliyoruz ve istiyoruz. Saha da takımımız o mücadeleyi gösterirken tribünden o enerjiyi ve desteği almak istiyor. Bunu da taraftarlarımız ve bizi sevenler esirgemesinler” ifadelerini kullandı.