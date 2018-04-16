Haber: Esra Öztürk

Bu yıl ocak ayında kurulan ve bünyesinde 15 lisanlı sporcu bulunduran Bolu Belediyespor Bisiklet Takımı, ikinci turnuvasından 3 kategoride derece elde etti. Katıldıkları turnuvayı değerlendiren Bolu Belediyespor Bisiklet Takımı Antrenörü Tunahan Aytekin, “Biz Bolu Belediyespor adı altında bisiklet branşını, 2018 yılının Ocak ayında etkinleştirdik. Nisan ayının 7 – 8’inde Trabzon’da katıldığımız turnuvada ise Master +35 kategorisinde bir tane birincilik, yıldızlar ve gençlerde 5’incilik ile 8’incilik elde etti. Daha ikinci müsabakamız olmasına rağmen kısa sürede büyük başarı elde ettik.Yaş aralığımız özellikle 13 – 18 yaş arası var. Bir de master kategorisine bakıyoruz. Şu anda 15 tane lisanslı sporcumuz var. Amacımız sporcu sayımızı arttırmak ve Bolu’da bisiklet sporunu yaygın hale getirmek. Master grubumuzda +35, +40 olmak üzere ikiye ayrılıyor. Biz +35 kategorisine bakıyoruz ve orada da bir sporcumuz var. O da birinciliği kazanmayı başaran Volkan Arslan” dedi.

“SPORCULARA İHTİYACIMIZ VAR”

Alt yapıdan gelen sporcuların önemli olduğunu belirten Aytekin “Bizim için burada altyapıdan gelen sporcular büyük önem taşıyor. Biz Bolu Belediyespor’u özel kılmak istiyoruz. Daha özel sporcularımız olsun. Tabi ki bu sporu yapmak isteyen her çocuğumuzu belli bir deneme sürecine sokuyoruz. Master’da ise herkese kapımız açık ama lisanslı sporcu yapamıyoruz. Bizim için önemli olan Bolu Belediyespor formasını daha ileriye taşıyacak sporculara ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

“ŞAMPİYONAYA HAZIRLANIYORUZ”

Türkiye Şampiyonasının üçüncü ayağına hazırlandıklarını belirten Tunahan Aytekin“Önümüzde Mayıs ayında Ordu’da, Türkiye Şampiyonası’nın 3’üncü ayağı görünüyor. Ona hazırlanıyoruz. Sağ olsun başkanımız Alaaddin Yılmaz, kulübün kurulmasında büyük emek harcadı. Ayrıca olarak Bolu Belediyespor’da başkanımız Engin bey, desteklerini esirgemiyor. Biz salon sporu değiliz. Salon sporlarında sadece oraya giden seyirci bundan haberdar oluyor. Bisiklette ise bu durum farklı. Biz İzzet Baysal Caddesi’ndeki bisiklet yolundan geçtiğimizde, insanlar fotoğraf çekip dönüp bakıyor, ilgi gösteriyor. Amacımız çocuklarımızı milli takıma sokabilmek. Çocuklarımızın al yıldızlı formayla mücadele edip bir başarı kazanmaları öncelikli başarımız. Bolu’da bisikleti yaygınlaştırmak istiyoruz”dedi.