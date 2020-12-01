Aman doktor buna bir çare!

Haber: Volkan Yılmaz

Önceki akşam İzmir’de Ali Akman’ın 30. saniyede attığı golü hakemin ofsayt bayrağına kurban giden Kerem Şen ile öne geçmesine rağmen Altay’a 3-1 mağlup olan Bursaspor’da moraller yeniden bozuldu. İç sahada üst üste alınan 3 galibiyet ve son 3 haftada toplanan 7 puanın verdiği özgüvenle Ege seferine açılan yeşil beyazlı takımın hakem hatalarının dışında yine duran toplardan yenen gollere çare bulunamaması mağlubiyeti getirdi.

İÇERDE 5 MAÇLIK SERİ

Bursaspor bu sezon evinde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 yenilgiyle 9 puan topladı. İlk iki haftada Adana Demir’e 3-1, Giresunspor’a 2-1 kaybeden yeşil beyazlılar, daha sonra Balıkesir’i 3-1, Boluspor’u 4-2 ve Adanaspor’u 1-0 mağlup ederek üst üste üç galibiyet elde etti. Bursaspor ayrıca evinde oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçlarında da Karşıyaka’yı penaltılarda 8-7, 1922 Konyaspor’u da 1-0 yenerek adını 5. tura yazdırdı.

BİR TEK ALTINORDU’YU YENDİ

İç sahada kötü başlayan tabloyu düzeltip 5 resmi maçı üst üste kazanma başarısı gösteren Bursaspor, bu sezon deplasmanda 6 maç oynarken, 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan topladı. Yeşil beyazlılar 3 maçtan ise yenilgiyle ayrıldı. Altınordu’yu 2-0 yendikten sonra Tuzlaspor ile de 3-0 öne geçtiği karşılaşmada 3-3 berabere kalan Bursaspor, daha sonra üst üste çıktığı Menemen ve Akhisar deplasmanlarından 2-1’lik yenilgilerle döndü. Ankaraspor ile 1-1 berabere kalan Bursaspor, son olarak yine öne geçtiği maçta Altay’a 3-1 kaybetti.