Amansız yarış

Haber: Erdal Tanrıverdi

Ligin ilk 2 sırasının Süper Lig vizesi alacağı ligde, sonraki 4 sıra Süper Lig şansını Play-Off’ta deneyecek. TFF 1’inci Lig’de mevcut süreç Hatayspor’un liderliğinde geçiliyor. 53 puanlı Hatay temsilcisi, en yakın rakibinin 6 puan önünde şampiyonluk için ciddi bir avantaja sahip. Ancak 7’nci basamaktaki Altay da, liderin 10 puan gerisinde olmasına karşın Süper Lig iddiasını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor 47 puanla 2’nci basamakta yer alırken; bir puan gerisinde Bursaspor 3’üncü sırada takibini sürdürüyor. Akabinde sıralanan Adana Demirspor ve Akhisarspor 45’er puana sahipken, 6’ncı sıradaki Fatih Karagümrük ve averajla gerisindeki Altay’ın da 43’er puanı bulunuyor.