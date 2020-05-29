Amatör 18 Temmuz’da Başlıyor

Haber: Volkan Yılmaz

Amatör ligde düdük 18 Temmuz’da yeniden çalacak. Konuyla ilgili açıklama şöyle: “Büyükler kategorisinde sadece bir amatör ligi olan iller (28 il) (Ağrı, Amasya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Kars,Kırşehir, Muş, Niğde, Siirt, Sinop, Tokat, Tunceli, Aksaray, Bayburt, Karaman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Karabük, Kilis) Büyükler kategorisinde sadece bir amatör ligi olan illerden; Niğde ilinin 2019-2020 sezonunda BAL’da temsilcisi olmadığı için bu ilin yerel lig birincisi 2020-2021 sezonunda BAL’da baraj maçı oynamadan direkt temsil edilecek. Artvin, Çankırı, Kırşehir ve Tokat illerinde yerel lig sonuçlanmış olup bu illerin lig birincileri, bu illeri 2019-2020 sezonunda BAL’da temsil eden takımların 3. Lig’e çıkmaları veya küme düşecek olmaları halinde, 2020-2021 sezonunda Baraj Müsabakası oynamadan BAL’da temsil edeceklerdir. Aksi halde bu takımlar BAL takımı ile Baraj Müsabakası oynayacaklardır. Ligler tamamlandıktan sonra, ligi birinci bitiren takım statüye uygun olarak direkt BAL’a çıkabileceği gibi BAL Baraj Müsabakası da oynayabilir. Sadece bir amatör ligi olan 28 ilden yukarıda belirtilen 5 ilin dışında kalan 23 ilin yerel ligleri devam etmektedir. Bu illerin yerel liglerinin bitmesine 1 hafta kalan iller olduğu gibi 2 ve daha fazla haftası kalan illerde vardır. Bu illerimizde müsabakalar oynatılarak ligler tamamlanacaktır. Büyükler kategorisinde ilin en üst yerel liginin tamamlanabilmesi için oynatılacak müsabakalar bir aksilik veya yeni bir tarih belirlenmesi olmadığı takdirde Bölgesel Amatör Lig’in başlama tarihi olan 18 Temmuz 2020 tarihinde başlatılacak ve BAL müsabaka programının biteceği tarihe uygun bir planlama ile tamamlanacaktır. BAL ve yerel lig takımları arasında oynanması gereken BAL Baraj Müsabakaları BAL grup müsabakalarının tamamlandığı haftadan sonraki 7 gün içinde oynatılacaktır. Futbol İl Temsilcilikleri, ASKF Başbakanlarımızın bilgisi ve katılımı ile Kulüplerle bir toplantı yaparak, kulüplere müsabaka programı ve pandemi şartlarında Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulunun önerileri doğrultusunda yapılması ve uygulanması gereken kurallar konusunda bilgi verilecektir. ASKF Başkanlarımız ve Futbol İl Temsilcilerimiz bu süreçte Valilik, Belediye Başkanlıkları, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Pandemi Kurulu, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü ve taban birlikleriyle iş birliği yapacak.”