Amatör Alev Alev

Haber: Aysun Beykoz

22 golün atıldığı maçlar sonunda A grubunda Yeniçağaspor (Averajla), B grubunda Geredespor iki maçlarını da kazanarak liderlik koltuğunda yer aldılar. A grubunda Kıbrıscıkspor'da 6 puan ve averajla 2. sırada yer alıyor.

Yeniçağaspor Dolu Dizgin

Yeniçağaspor Bolu Amatör Lig A Grubu 2. Hafta maçında Dörtdivanspor’u deplasmanda Samet Pirdal, Delal Urgun ve Mustafa Yılmaz’ın golleriyle 3-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı ve şampiyonluk yürüyüşüne devam etti. Kulüpten yapılan açıklamada, “Takımımızı , teknik heyetimizi , yönetim kurulumuzu tebrik ediyoruz. Dörtdivan’a gelerek takımımızı destekleyen taraftarlarımıza , ayrıca araç tahsil eden başkanımız İsmail Biçer’e teşekkür ediyoruz. El ele , kol kola , yürüyoruz şampiyonluğa” ifadeleri kullanıldı.

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2019, 14:34