Haber: Aysun Beykoz

Amatör futbol takımları geçtiğimiz yılllarda kazandığı amatörevi ve sentetik futbol sahalarından sonra ASKF ve GSHİM işbirliği ile bir tesise daha kavuşuyor. Son derece modern bir tesisten sonra tesisin hemen yanına kafeterya yapılma işlemine başlandı. Kısa bir süre sonra tamamlanması beklenen tesisle birlikte futbolcular, idareciler ve teknik heyetler güzel bir dinlenme tesisine daha sahip olacak. Böylelikle maç öncesi ve sonrası bir soluk almak isteyen alt yapı ve amatör takımlar oldukça rahatlamış olacak.