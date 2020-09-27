Amatör Futbolcular İsyan Etti

Haber: Ceylan Beykoz

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden futbolcular seslerini duyurmak için bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkezine gitti. Önceki gün saat 14.00'te başlayan eylemde amatörler, ligin ne zaman başlayacağının açıklanmasını istedi.

Bine yakın futbolcu geldi

BAL'ın ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruduğu için bir amatörler maddi olarak büyük bir zorluğa düştü. TFF önünde yurdun çeşitli yerlerinden bine yakın amatör futbolcu bir araya gelerek, seslerini duyurdu. Ajansspor'a konuşan futbolcular, "Geçimimizi futboldan kazandığımız için federasyonun maçlarımızı sürekli ertelemesinden dolayı çok sıkıntı çekiyoruz. Net bir sonuç almak, sesimizi duyurmak istiyoruz" dedi.

"Artık yeter" dediler

TFF’nin, son olarak amatör maçların oynanmasına Ekim ayı sonunda kararına verileceği kararını eleştiren ve aylardır maaş alamadıklarını, oyalandıklarını belirterek isyan eden futbolcular “Artık yeter” dedi. BAL, pandemi nedeniyle kaldığı yerden tescil edilmiş, lider olanlarla liderle arasında en fazla 3 puan olan 9 takım üst lige çıkartılmıştı. BAL, toplam 11 gruptan oluşuyor. Amatör futbolcu Sedat Aslan, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ın kendilerine "Bu ligi kesinlikle oynatmayacağız. Zaten kulüp başkanları da oynamak istemiyor" dediğini söyledi. Yaptıkları eylem sonrası Radyospor'da Soyunma Odası programında Ajansspor Haber Müdürü Kenan Başaran'a konuşan Aslan, "Kulüp başkanlarının yüzde 80'ini ligi oynamak istiyor. Bu konuda bilgi kirliliği var. Bakın halı sahalarda top oynanıyor ama amatörlere izin yok! Gerekiyorsa kişi 100 lira olan test parasını da biz öderiz. Açlıktan öleceğimize virüsten ölelim" dedi.