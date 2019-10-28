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Amatör Gollü Başladı

1.Amatör Kümede heyecan hafta sonunda oynanan 6 maçla başladı. Haftanın en farklı skorunu Elvan İnşaat Kızıkspor elde etti.

Amatör Gollü Başladı

Haber: Aysun Beykoz

A Grubu’nda favori takımlar Kıbrıscıkspor, Yeniçağaspor ve Sebenspor hata yapmadı. B Grubu’nda ise Gerede ve E.İ.Kızıkspor kazanırken, Taşkesti-Göynük İdman Yurdu maçında gülen olmadı. İlk haftada fileler 23 kez havalanırken alınan sonuçlar ise şöyle:

1.Amatör A Grubu 1.Hafta

Kıbrıscıkspor 3 – Gençlergücü 1

Yeniçağaspor 4 – Bolu Belediyespor 0

Sebenspor 5 – Dörtdivanspor 0

1.Amatör B Grubu 1.Hafta

Geredespor 1 – Özel İdare 0

Taşkestispor 1 – Göynük İdman Yurdu 1

Yumrukayaspor 0 – E.İ.Kızıkspor 7

Esra Perçin

Esra Perçin

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