Amatör Gollü Başladı

Haber: Aysun Beykoz
A Grubu’nda favori takımlar Kıbrıscıkspor, Yeniçağaspor ve Sebenspor hata yapmadı. B Grubu’nda ise Gerede ve E.İ.Kızıkspor kazanırken, Taşkesti-Göynük İdman Yurdu maçında gülen olmadı. İlk haftada fileler 23 kez havalanırken alınan sonuçlar ise şöyle:
1.Amatör A Grubu 1.Hafta
Kıbrıscıkspor 3 – Gençlergücü 1
Yeniçağaspor 4 – Bolu Belediyespor 0
Sebenspor 5 – Dörtdivanspor 0
1.Amatör B Grubu 1.Hafta
Geredespor 1 – Özel İdare 0
Taşkestispor 1 – Göynük İdman Yurdu 1
Yumrukayaspor 0 – E.İ.Kızıkspor 7