Amatör Gollü Başladı

Haber: Aysun Beykoz

A Grubu’nda favori takımlar Kıbrıscıkspor, Yeniçağaspor ve Sebenspor hata yapmadı. B Grubu’nda ise Gerede ve E.İ.Kızıkspor kazanırken, Taşkesti-Göynük İdman Yurdu maçında gülen olmadı. İlk haftada fileler 23 kez havalanırken alınan sonuçlar ise şöyle:

1.Amatör A Grubu 1.Hafta

Kıbrıscıkspor 3 – Gençlergücü 1

Yeniçağaspor 4 – Bolu Belediyespor 0

Sebenspor 5 – Dörtdivanspor 0

1.Amatör B Grubu 1.Hafta

Geredespor 1 – Özel İdare 0

Taşkestispor 1 – Göynük İdman Yurdu 1

Yumrukayaspor 0 – E.İ.Kızıkspor 7