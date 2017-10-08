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08 Ekim 2017 Pazar
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    • Amatör haftası başlıyor

    Her yıl düzenlenen Amatör Spor Haftası bu yıl 9 – 15 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Amatör Spor Haftası etkinlikleri düzenlenecek çeşitli spor branşlarında yapılacak müsabakalar ile tamamlanacak.

    06 Ekim 2017 Cuma 12:58
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    Amatör haftası başlıyor

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yıl ortaklaşa düzenlenen ve her yaştan insanın spor yapması için düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek, yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Amatör Spor Haftası bu yıl 9-15 Ekim 2017 tarihleri arasında tüm Türkiye’de olduğu gibi Bolu’da da farklı etkinliklerle kutlanacak. Bolu’da düzenlenecek olan Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde Bolu İl Müdürlüğü’nde Amatör spor haftası tertip komitesi üyeleri arasında toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güler Mert, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Saniye Yurtsever, ASKF Başkanı Zekeriya Gökmen, Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Tuncer Baştaş, Bolu Halk Sağlığı Sosyal Projeler ve Uygulamalar Birim Sorumlusu Emine Dönmez Özdoğan, AİBÜ Besyo Araştırma Görevlisi Ahmet Özsoy, ASKF üyesi Mustafa Ay, Gençlik Spor İl Müdürü Şahin Ertem ve şube müdürleri katıldı. İlimiz Bolu’da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenecek Amatör Spor Haftası etkinlikleri 9 Ekim Pazartesi günü saat 15.30’da Bolu Belediyesi önünden hareket edilecek kortej yürüyüşü ile başlayacak. Ardından Spor Standları önünde gerçekleştirilecek sportif etkinlikler ile devam edecek. Amatör Spor Haftası kapsamında Oturarak Voleybol, Masa Tenisi, Tenis, Badminton, Yüzme, Teakwondo, Karate, Atletizm (yürüyüş) etkinlikleri gerçekleştirilecek. Amatör Haftası 13 Ekim Cuma günü saat 14.30’da Atatürk Stadyumu’nda düzenlenecek olan Amatör Spor Haftası kapanış programı ile son bulacak. Kapanış programında Yılların Enleri Ödül töreni ve Şehitler için Futbol Müsabakası düzenlenecek. 09 - 15 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Amatör Spor Haftası etkinlikleri Bolu’da çeşitli spor branşlarında yapılacak müsabakalar ile tamamlanacak. Yapılacak olan etkinliklere tüm Bolu halkı davet edildi.

    Anahtar Kelimeler: Her, Yıl, Düzenlenen, Amatör, Spor

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