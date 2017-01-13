Haber: Esra Öztürk
Amatörde bugün 4, U19 ise yarın tam 3 maç futbolseverleri bekliyor. Sentetik 1 ve Sentetik 2 nolu sahalarda oynanacak olan maçların programı şöyle:
14 Ocak Cumartesi
12.00: Bolu Bld.Spor-Sandallarspor (Sentetik-1/Amatör)
12.00: Kıbrıscıkspor-Yumrukayaspor (Sentetik-2/Amatör)
14.00: Mudurnuspor-Karacasu 2011 (Sentetik-1/Amatör)
14.00: Aladağspor-Göynük Belediyespor (Sentetik-2/Amatör)
15 Ocak Pazar
11.00: Bolu Belediyespor-Özel İdare (Sentetik-1/U19)
16.00: Yeniçağaspor-E.İ.Kızıkspor (Sentetik-1/Amatör)
16.00: Mengen Belediye-Sandallarspor (Sentetik-2/U19)
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