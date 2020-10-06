Amatör Kulüplere Malzeme Desteği

Haber: C.Kutay Aykan

Bolu Özel İdaresi tarafından Bolu’da amatör liglerde mücadele eden 14 kulübe malzeme yardımında bulunulacak. Salı günü Karaçayır Amatör Evi önünde yapılacak dağıtım töreni saat 10.00’da başlayacak. Konu hakkında açıklama yapan Futbol Federasyonu İl Temsilcisi Cemalettin Metin; “her yıl özel idaremiz amatör kulüplerimize bir bütçe ayırır. Beraber yaptığımız istişarenin ardından dağıtımı gerçekleştiririz. Bu sende futbol ve salon sporlarında faaliyet gösteren 14 kulübümüze malzeme desteği yapacağız. Dağıtım töreni ise amatör evimizin önündeki sentetik saha da olacak’ diye konuştu. Bolu Özel İdaresi tarafından 14 kulübe 150 adet antrenman topu, 280 adet yağmurluk, 420 çift tekmelik, 420 adet tozluk, 280 çift tişört – şort, belirli yaş grupları için 280 adet idman eşofmanı, 10 adet kamp eşofmanı dağıtılacak.

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020, 19:20