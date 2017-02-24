Haber: Esra Öztürk

Alınan bilgiye göre amatörde bugün 2 yarın ise tam 3 maç futbolseverleri bekliyor. Sentetik 1 sahada oynanacak olan maçların programı şöyle:

25 Şubat Cumartesi

12.00: E.İ.Kızıkspor-Özel İdare (Sentetik 1 / U16)

14.00: Kıbrıscıkspor-Bolu Belediye (Sentetik 1 / U16)

26 Şubat Pazar

11.00: Bolu Belediye-Mudurnuspor (Sentetik-1/Amatör)

13.00: E.İ.Kızıkspor-Yeniçağaspor (Sentetik-1/Amatör)

15.00: Kıbrıscıkspor-Göynük Belediyespor (Sentetik-1/Amatör)