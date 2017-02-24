Haber: Esra Öztürk
Alınan bilgiye göre amatörde bugün 2 yarın ise tam 3 maç futbolseverleri bekliyor. Sentetik 1 sahada oynanacak olan maçların programı şöyle:
25 Şubat Cumartesi
12.00: E.İ.Kızıkspor-Özel İdare (Sentetik 1 / U16)
14.00: Kıbrıscıkspor-Bolu Belediye (Sentetik 1 / U16)
26 Şubat Pazar
11.00: Bolu Belediye-Mudurnuspor (Sentetik-1/Amatör)
13.00: E.İ.Kızıkspor-Yeniçağaspor (Sentetik-1/Amatör)
15.00: Kıbrıscıkspor-Göynük Belediyespor (Sentetik-1/Amatör)
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